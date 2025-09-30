La nuova tendenza smalto amatissima ti sorprenderà, non è il corallo o il solito nude

Basta con i soliti smalti nude, ecco una tonalità innovativa che ultimamente piace a tutte e che sta scalando le ultime tendenze unghie dell’autunno 2025. Scopri di quale si tratta e perché è così amata e, soprattutto, come abbinarla.

Nel 2025, tra le tante evoluzioni del mondo beauty, una delle tendenze più dolci – in tutti i sensi – riguarda le unghie: lo smalto color cioccolato è tornato a dominare le passerelle, i social e i saloni di bellezza. Dopo anni in cui hanno spopolato i nude, i pastello e i colori neon, il marrone nelle sue sfumature più ricche e avvolgenti si sta affermando come il nuovo must-have per manicure sofisticate, moderne e versatili.

Non si tratta solo di una moda stagionale, ma di un vero e proprio ritorno al colore naturale per eccellenza, che oggi si carica di eleganza e sensualità. Lo smalto color cioccolato si declina in moltissime varianti, dai toni latte e cappuccino fino ai più intensi fondenti, quasi neri. Questa varietà cromatica lo rende adatto a qualsiasi tipo di incarnato e occasione. Nel 2025, la tendenza si arricchisce di sfumature effetto glossy, finish satinati e texture effetto vetro, capaci di valorizzare la profondità del marrone e di donare un look lussuoso anche con una manicure semplice.

Tendenza smalto cioccolato tendenze 2025: ecco come è

Ciò che rende questa tonalità particolarmente desiderabile nel 2025 è il suo equilibrio tra calore e rigore: il marrone cioccolato comunica raffinatezza senza risultare eccessivo. È la risposta perfetta per chi desidera unghie curate e chic ma con un tocco di carattere. Inoltre, a differenza di altre tinte scure come il nero o il blu notte, il marrone è meno duro e più facilmente portabile anche in ambienti professionali.

Le nail artist di tendenza lo propongono non solo in versione monocolore, ma anche in manicure artistiche che giocano con motivi marmorizzati, french invertite, accenti metallici e dettagli minimal in oro o nude. La diffusione dello smalto cioccolato si deve anche all’influenza delle icone fashion del momento, che lo hanno indossato su red carpet internazionali e lanciato attraverso campagne social e shooting editoriali.

Celebrità e influencer contribuiscono a rinnovarne l’immagine, facendo di questa tonalità un simbolo di eleganza rilassata, perfettamente in linea con il ritorno a un’estetica più organica, autentica e legata alla terra. Il marrone, colore spesso sottovalutato in passato, si rivela oggi sorprendentemente attuale, riuscendo a fondere stile, comfort e identità.

Come abbinare lo smalto cioccolato

Il cioccolato si abbina perfettamente con accessori dorati, outfit minimal e capi autunnali come trench, maglioni in cashmere e pelle, ma riesce anche a sorprendere abbinato a colori più vivaci come il turchese, il rosa e l’arancio bruciato, per look più audaci e contemporanei.