Sindrome di San Valentino, attenzione agli effetti su alcune di noi

La sindrome di San Valentino non è un’espressione romantica, ma un fenomeno emotivo che può colpire molte donne in occasione della festa degli innamorati, amplificando solitudine, insicurezze e aspettative deluse. Il 14 febbraio, tra cuori, regali e dichiarazioni pubbliche, non tutte vivono la stessa atmosfera. Per alcune donne questa ricorrenza può diventare un momento delicato, in cui si accentuano confronti, pressioni sociali e sentimenti di inadeguatezza. Non si tratta di un disturbo clinico, ma di una condizione emotiva legata al contesto culturale. Le aspettative costruite intorno all’amore perfetto possono generare frustrazione, soprattutto quando la realtà non corrisponde all’immagine idealizzata. Perché San Valentino può diventare un momento critico La comunicazione commerciale e i social network contribuiscono a creare un’immagine molto definita …