Senza carne né uova, ma fidati: a queste polpette non resiste nessuno

Croccanti fuori e morbide dentro, le polpette di fagioli senza carne né uova sono irresistibili. Scopri la ricetta facile e saporita che conquista tutti, anche i più viziosi te lo garantisco!

Polpette di fagioli: la variante senza carne né uova che è adatta a tutti! Aspetta a storcere il naso, perché a queste nessuno resiste garantisco io!

Dì la verità, anche tu quando senti parlare di polpette vegetariane, pensi subito a qualcosa di triste, un po’ molliccio e senza gusto. E invece no, ti fermo subito! Queste polpette di fagioli sono la prova che si può mangiare leggero senza rinunciare al sapore. Anzi, credimi, sono così buone che le rifaccio anche quando in casa c’è la carne. Croccanti fuori, morbide dentro e con quel profumino di erbe che ti fa venire fame solo a sentirlo.

Io le preparo spesso quando voglio un secondo veloce, diverso dal solito e adatto a tutti. Perfette anche per chi è intollerante o segue una dieta vegetale, ma così gustose che piacciono pure ai più viziosi. Te lo dico infatti per esperienza, la prima volta che le ho preparate per cena, sono state così un successo che sono riuscita ad assaggiarne una appena, il resto sono finite in un lampo. Da lì, le chiamo le mie polpette jolly, perché mi risolvono la cena in quattro e quattr’otto senza stress.

Polpette di fagioli: senza carne né uova ma sono il top!

Insomma, sono facilissime, si fanno quasi da sole e puoi cuocerle come preferisci, in padella, in forno o nella friggitrice ad aria. Pensa che in appena 10 minuti sei già pronta per portarle in tavola. Dunque basta chiacchiere, prepara il mixer e allaccia il grembiule, vedrai che queste polpette di fagioli, saranno un successone. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti in padella, 15-20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi, 10 minuti in friggitrice ad aria a 180 gradi

Ingredienti per le Polpette di fagioli

Per 4 persone

450 g di fagioli precotti bianchi sgocciolati

1/2 cipolla piccola

90 g di pangrattato

20 g di pomodori secchi sott’olio

Prezzemolo q.b.

Aglio fresco finemente tritato o in polvere q.b.

Farina q.b. per la copertura

Olio extravergine d’oliva q.b. per condire e cottura

Come si preparano le Polpette di fagioli