Semplice ma strepitosa anche a Natale| la caprese non stanca mai

Caprese: un dolce che conquista sempre con la sua morbidezza, cioccolatosa e profumata; perfetta da preparare anche durante le feste natalizie.

Ci sono ricette che non hanno bisogno di presentazioni e questa Caprese, è di certo una delle torte che più piace. Ha quel qualcosa di irresistibile che non tutte le torte hanno e ogni volta che la preparo e il profumo di cioccolato e nocciole riempie tutta la cucina, sembra quasi che tutto il resto del mondo e tutti i pensieri, scompaiano per un attimo. È un dolce semplice in realtà e pure piuttosto veloce, eppure riesce sempre a conquistare anche chi i dolci non li gradisce.

La cosa bella è che la caprese è fatta di pochissimi ingredienti semplici, eppure insieme creano quel gusto e quella consistenza davvero piacevole. Cioccolato fondente, nocciole e mandorle, albumi e burro: niente cose complicate o ingredienti strani e difficili da trovare, solo bontà travolgente. È proprio per questo che lo si può considerare uno di quei dolci che non stancano mai.

Caprese: la torta semplice che conquista sempre.

Quindi se oggi vuoi stupire tutti con un dolce semplice e piacevole da tenere a mente anche per le feste di Natale, prepara subito la caprese e vedrai che successo. Non solo è facile e velocissima, ma ti garantisco che spiazzerai tutti stando pochissimi minuti in cucina, Dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule e preparati a per affondare i denti in una delicata bontà. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la caprese

Stampo da 26 cm

340 g di cioccolato fondente

340 g di burro

340 g di zucchero a velo

170 g di nocciole tostate spellate

170 g di mandorle pelate

50 g di fecola di patate

30 g di cacao amaro in polvere

300 g di albumi (circa 9 uova)

170 g di tuorli (circa 9 uova)

10 g di lievito in polvere per dolci

1 bustina di vanillina o i semi di una bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

Come si prepara la caprese

Inizia tritando finemente le nocciole e le mandorle, devi ottenere una farina grossolana. Sciogli poi il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria, mescolando lentamente fino ad ottenere una crema liscia e lucida, quindi lascia intiepidire un pochino. In una ciotola grande, sbatti i tuorli con lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungi poi la vanillina o i semi della bacca di vaniglia, mescolando per bene e tieni un attimo da parte. In un’altra ciotola monta gli albumi a neve con un pizzico di sale, fino a quando diventano fermi ma leggeri, non troppo duri. Ora unisci la crema di tuorli e zucchero al cioccolato fuso, mescolando lentamente. Aggiungi le mandorle e nocciole tritate, la fecola e il cacao. Infine incorpora delicatamente gli albumi montati, con movimenti dal basso verso l’alto. Versa l’impasto nello stampo imburrato ed infarinato, livellando la superficie con una spatola. Inforna a 170 gradi ventilato per 40-45 minuti e co uno stecchino controlla la cottura al centro: deve uscire umido ma non liquido, dopodiché sarà pronto. Una volta terminata la cottura, lascia raffreddare nella tortiera per 10 minuti, poi toglila delicatamente dallo stampo e lascia che si raffreddi completamente.

Cospargi di zucchero a velo la superficie, magari come ho fatto io con uno stencil per torte natalizio e sarà pronta da gustare. Fidati la Caprese è un dolce semplice ma strepitoso, che anche a Natale spacca. E se ami i dolci cioccolatosi e profumati, prova anche il Plumcake al cioccolato e cannella: stessa semplicità di preparazione ma dalla consistenza soffice come una nuvola, che devi assolutamente provare.