Sembri più vecchia di 10 anni in foto? 3 consigli per apparire impeccabile nei selfie

Ogni volta che mi scattavano una foto o che io stessa mi facevo un selfie il mio umore crollava di brutto. Mi sembrava di vedere rughe che in realtà non ho e nel complesso di apparire almeno dieci anni più vecchia di quanto io fossi davvero.

Eppure, guardandomi allo specchio, mi rendevo conto non apparissi davvero così. Il mio problema era un altro: non sono fotogenica. Per niente.

Ma allora perché l’ho scritto usando il passato? Che cosa è cambiato? Sicuramente non sono diventata fotogenica. Però ho imparato come farmi scattare delle foto e come scattarmele in modo tale da apparire esattamente come sono nella vita di tutti i giorni.

3 consigli per apparire impeccabile nei selfie

Voglio condividere anche con te il modo in cui sono riuscita ad apparire impeccabile nei selfie, perché ci vuole davvero poco.

La base di ogni bella foto è una pelle sana e ben curata. Spesso, un viso che appare “invecchiato” nelle foto è semplicemente una pelle disidratata, spenta o segnata da stress e mancanza di sonno. Per questo, una buona routine di skincare quotidiana è fondamentale.

L’illuminazione è il trucco numero uno per apparire più giovani e freschi nei selfie. La luce naturale, diffusa e morbida, è sempre la migliore: posizionati davanti a una finestra e evita la luce diretta troppo forte o il controluce, che evidenziano rughe e imperfezioni.

Se scatti con luce artificiale, prova a usare una lampada ad anello (ring light), ormai diventata un must per influencer e beauty blogger. Questa luce uniforma l’incarnato e crea un effetto glow molto piacevole.

Per quanto riguarda l’angolazione, scatta il selfie leggermente dall’alto, con il mento leggermente sollevato. Questa posizione aiuta a definire la linea della mascella, nascondere eventuali doppio mento e “tirare su” il viso, dando un effetto più snello e giovane.

Un make-up leggero e ben studiato può fare miracoli. Non servono strati pesanti di trucco, ma solo qualche accorgimento per illuminare e definire il volto senza appesantirlo.

Se preferisci, puoi anche usare filtri delicati ma evita quelli troppo artificiali che rischiano di accentuare le rughe o creare un contrasto innaturale con la pelle.

Sembrare più giovane e fresca in foto non è un mistero né un segreto riservato a pochi. Con un po’ di cura della pelle, la giusta luce e un trucco leggero, puoi trasformare ogni selfie in un’immagine che ti rappresenta al meglio, valorizzando la tua bellezza naturale senza artifici esagerati.

Prova subito ad applicare questi tre consigli e vedrai la differenza!