Sei in una comitiva di giovani ragazze? Ecco le 2 spiagge italiane più belle, economiche e con divertimento assicurato

Questa è una delle estati più calde che io ricordi. Andare al mare è quanto meno doveroso. Di certo, stare a casa è difficile, specialmente se non si ha un condizionatore. Si gronda di sudore in continuazione!

Se sei una giovane ragazza che ama andare a mare in comitiva, potresti optare per delle spiagge dotate di lidi con animazione per adulti, così da trascorrere giornate indimenticabili all’insegna del divertimento. Ti assicuro che non serve andare nelle isole greche (per quanto sia un’esperienza da fare) ma che anche l’Italia offre posti incredibili ed economici.

Approfondiamo questo aspetto.

2 spiagge italiane belle, economiche e in cui divertirsi

Tranquilla: non sto per consigliarti di andare a Riccione, meta abusatissima. Voglio darti, in primis, un’idea un po’ più originale del solito: San Vito Lo Capo, in Sicilia.

L’hai mai sentita? Probabilmente no, ma tranquilla: è normale. Questo piccolo borgo marinaro è famoso per la sua spiaggia bianchissima che ricorda i tropici, e per il mare turchese e limpido.

È una località accogliente e sicura, ideale per gruppi di ragazze che vogliono rilassarsi ma anche divertirsi. Nonostante sia molto apprezzata dai turisti, i prezzi rimangono accessibili, soprattutto scegliendo soluzioni come case vacanza condivise o piccoli B&B a conduzione familiare.

Durante il giorno, oltre a rilassarsi sotto l’ombrellone, si possono praticare sport acquatici, fare escursioni nella vicina Riserva dello Zingaro o partecipare alle gite in barca verso le calette nascoste. La sera, San Vito cambia volto: il lungomare si anima di musica, ristorantini, aperitivi sulla spiaggia e mercatini serali.

Ti assicuro che ti divertirai moltissimo, anche perché di sera c’è anche una bella Movida.

Spostandoci sull’altro versante dell’Italia, troviamo la ben più nota Gallipoli e in particolare la sua Baia Verde, posto di ritrovo dei giovanissimi. Qui il mare è spettacolare, con sabbia fine e acqua trasparente, ma è soprattutto la movida a rendere questa meta irresistibile.

Le giornate iniziano lentamente, tra colazioni lente e prime tintarelle, ma al pomeriggio i lidi si trasformano in vere e proprie discoteche all’aperto, con DJ set, musica dal vivo e cocktail a portata di mano. Luoghi come Samsara Beach e Zen sono diventati simboli di divertimento balneare made in Italy.

So che starai immaginando costi tantissimo, visto che è una meta davvero famosa. Però te lo assicuro: non è così. L’importante è non andare in alta stagione e prenotare comunque sempre con un po’ di anticipo.

Se fai così, è una meta decisamente molto più accessibile di tante altrettanto rinomate. Infatti, anche questo aspetto contribuisce alla sua fama, a mio avviso meritata.