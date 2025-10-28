Non basta fare lo scrub in autunno, la pelle ha bisogno anche del gommage

di

In autunno è necessario fare lo scrub corpo, ma anche il gommage, sai di cosa si tratta? Vediamo insieme come procedere.

Donna che fa lo scrub viso

Se anche tu vuoi dire addio alle cellule morte della pelle del viso e corpo devi fare questi trattamenti! Si sa che dopo l’estate e con l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno è importante prendersi cura della propria pelle che purtroppo ha subito anche stress. Così facendo possiamo rendere la nostra pelle più luminosa e splendente. Non resta che scoprire perché non va sempre bene fare lo scrub al corpo e perché è necessario fare il gommage?

Differenza tra scrub e gommage, tutto quello che c’è da sapere

Come anticipato è importante prendersi cura della pelle del viso e corpo, ma lo scrub da solo non basta perché è necessario fare anche il gommage? Non è corretto dire ciò, ma vediamo in dettaglio la differenza tra i due trattamenti. Questi due trattamenti servono ad esfoliare la pelle così la pelle sarà meno impura e più luminosa. Vediamo la differenza tra gommage e scrub così anche tu sai come rendere davvero speciale la tua pelle.

Iniziamo col lo scrub a differenza del gommage usa delle particelle abrasive che hanno dimensioni più grandi che vanno applicati su una pelle sana e umida. Ovviamente è necessario insistere nelle zone più critiche dove la pelle risulta più spessa o secca. Grazie all’azione esfoliante si riesce ad eliminare in modo efficace e veloce le cellule morte presenti sia sul viso che corpo. In questo modo si vanno a liberare i pori. L’azione dello scrub è molto energica, quindi si possono levigare e ammorbidire le parti più ispessite come:

  • gomiti;
  • ginocchia:
  • talloni;
  • schiena.

Quello che molti non sanno che se lo scrub racchiude anche i sali di Epsom o del Mar Morto sono efficaci in caso di buccia d’arancia su cosce e glutei, non farlo più più di due volte in una settimana.

Donna che applica il gommage
Gommage corpo quando farlo – pourfemme.it

Mentre il gommage è un trattamento che prevede come uso dei piccoli microgranuli, quindi cosa cambia dallo scrub? Semplice, lo scrub si può applicare sul pelle normale o mista, piuttosto che grassa o impura, mentre il gommage possiamo farlo in caso di pelli sensibili e che vanno facilmente incontro a irritazioni e arrossamenti. Possiamo definirlo un trattamento più delicato, è vero che sfrutta l’azione meccanica, ma è più lieve, quindi si può anche usare con maggiore frequenza. In questo modo la pelle si rigenera più facilmente e andiamo a rimuovere le cellule morte e donare una bella luminosità al nostro corpo.

Gli ingredienti emollienti e idratanti del gommage solitamente sono burri e oli vegetali, come di karitè o jojoba, come ,lo scrub, il gommage va applicato sulla pelle umida o bagnata e non più di un paio di volte alla settimana.

Come scegliere lo scrub e il gommage?

Lo sai che puoi scegliere lo scrub e il gommage senza difficoltà. Il consiglio è rivolgersi a persone esperte, magari si chiede un parere al dermatologo, in base al tipo di pelle potrebbe dare delle indicazioni in più. In caso di pelle molto sensibile e arrossata chiedere sempre al medico se si può fare il gommage. Comprare sempre prodotti di qualità.

Gestione cookie