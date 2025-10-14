Scrub corpo naturale, la pelle sarà liscia come seta, ti basteranno solo 5 minuti

Non ci prendiamo sempre cura del nostro corpo, non c’è cosa più sbagliata! Lo sai che prendersi cura della propria pelle non è difficile, basta dedicare del tempo, non troppo e si deve essere costanti, tutto ciò aiuta tantissimo. La pelle non solo va idratata, ma va curata e protetta ogni giorno. Piccoli gesti che a lungo andare possono fare la differenza.

Lo scrub ad esempio non andrebbe fatto ogni giorno, quindi basta davvero poco per curare la propri pelle. Non resta che scoprire come fare lo scrub a casa e con solo ingredienti naturali.

Scrub corpo con ingredienti naturali: la pelle sarà liscia come seta provaci anche tu!

Alzi la mano chi desidera avere la pelle del corpo non solo liscia ed idratata, ma anche senza cellule morte, basta seguire qualche piccolo consiglio, noterai subito la differenza. Siamo sempre concentrati su altro, alla cura dei capelli, del viso dimenticando la pelle del corpo lo sai che gesti semplici noterai la differenza.

Ti renderai conto che seguendo una certa routine e facendo regolarmente lo scrub corpo la pelle sarà liscia come seta. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come procedere. La pelle del corpo sarà anche più rinnovata, liscia e luminosa. Lo scrub va a pulire in modo profondo la pelle del corpo, andando a rimuove delicatamente le cellule morte dalla superfice della pelle, basta poco. Eppure vero che le cellule dell’epidermide si rigenerano naturalmente ogni mese, ma ci sono dei fattori interni ed esterni che possono far ritardare.

Pensiamo all’avanzare dell’età, lo stress, l’inquinamento, possono rilasciare le impurità e si accumularsi sulla pelle, che tenderà ad apparire opaca e talvolta con le macchie.

Se si ha l’abitudine di fare lo scrub corpo almeno una volta alla settimana si noteranno dei benefici come:

Eliminiamo le cellule morte che si accumulano sulla superficie della pelle, si possono prevenire ispessimenti cutanei, punti neri.

che si accumulano sulla superficie della pelle, si possono prevenire ispessimenti cutanei, punti neri. Stimola la circolazione : i massaggi durante lo scrub favoriscono la microcircolazione. La pelle sarà più tonica e luminosa.

: i massaggi durante lo scrub favoriscono la microcircolazione. La pelle sarà più tonica e luminosa. Si riduce la formazione di peli incarniti.

La pelle assorbe meglio creme, oli e lozioni.

Stimolare la crescita delle nuove cellule.

Come fare lo scrub a casa

Lo scrub a casa lo puoi fare tranquillamente usando ingredienti naturali, vediamo come. Mescolare 2 cucchiai di bicarbonato con 2 di yogurt e aggiungere un po’ di latte. Dobbiamo mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare sulla pelle corpo umida eseguendo movimenti circolari. Procedere poi al risciacquo con acqua tiepida. Andiamo ad applicare su tutta la pelle del corpo ben detersa, la pelle sarà più idratata e nutrita.

Se si vuole ottenere un effetto rigenerante deve entrare in gioco il sale è indispensabile, mescolare 2 cucchiai di sale grosso con un olio naturale anche di cocco o mandorle va bene. Unire anche un cucchiaino di miele, il risultato è di un vero rigenerante naturale.