Sandali oro: il trend dell’estate che tutte le star indossano, come abbinarli e i migliori modelli

L’estate 2025 è arrivata e con essa una tendenza che promette di illuminare ogni look: i sandali oro. Non parliamo di un semplice accessorio, ma di un vero e proprio must-have che sta conquistando passerelle, red carpet e Instagram.

Dalle influencer più seguite alle star internazionali, tutti stanno abbracciando questo stile brillante e versatile, capace di trasformare anche l’outfit più semplice in un look da copertina.

Sandali oro: ecco come abbinare il trend dell’estate

L’oro evoca lusso, eleganza e vitalità, ed è il colore perfetto per l’estate perché cattura la luce e aggiunge un tocco di glamour a ogni passo. A differenza di altre tonalità più neutre, l’oro non passa inosservato: trasmette sicurezza e personalità, rendendo i sandali oro un pezzo chiave nel guardaroba di chi vuole distinguersi senza sforzo.

Un errore comune è pensare che i sandali oro siano difficili da abbinare. In realtà, questi modelli sono incredibilmente versatili. Per un look da giorno, puoi abbinarli a pantaloni bianchi, gonne leggere o vestiti in tonalità pastello. L’oro aggiunge un tocco luminoso senza risultare eccessivo.

Per la sera, invece, basta un abito nero elegante o un outfit monocromatico per far risaltare la lucentezza dei sandali e ottenere un effetto sofisticato e glamour.

Se vuoi fare un vero colpo d’occhio sui social, i sandali oro sono l’alleato perfetto. Basta un outfit semplice, come jeans e top bianco, per creare un contrasto perfetto con la luminosità dei sandali. Foto all’aperto, con luce naturale, esaltano ancora di più la brillantezza del materiale e rendono ogni scatto immediatamente accattivante.

I migliori modelli: ecco quali sono

Quest’anno, i sandali oro si declinano in diverse forme: dai flat minimalisti con cinturino sottile, ideali per passeggiate e giornate in città, ai tacchi eleganti con dettagli metallici, perfetti per cocktail e serate speciali.

Anche i modelli con zeppa tornano protagonisti, combinando comfort e stile. L’importante è scegliere un paio che si adatti al proprio stile personale, così da valorizzare il look senza sacrificare comodità.

Non è un caso che le celebrity di tutto il mondo abbiano già adottato questo trend. Dagli eventi esclusivi ai look da vacanza, i sandali oro sono diventati un simbolo di stile e raffinatezza. Se vuoi sentirti elegante, sicura di te e pronta a catturare l’attenzione, questi sandali non possono mancare nella tua collezione.

Come hai visto, d’altronde, sono molto semplici da abbinare e ce ne sono davvero per tutti quanti i gusti. Comincia subito a sperimentare!