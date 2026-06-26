Sandali di tendenza estate 2026, non farti ingannare dal look: la regola dei 5 minuti per sceglierle bene

C’è una lezione che le nostre nonne hanno insegnato senza mai alzare la voce: le scarpe che ti fanno camminare bene sono quelle che indosserai più volentieri. Nell’estate 2026, quel principio è diventato una tendenza.

Le granny sandals, le ciabatte ortopediche che per decenni sono state relegate al balcone di casa, sono oggi uno degli oggetti più desiderati. Non è ironia: è il segnale che la moda ha finalmente smesso di chiedere sacrifici. Accanto a questo ritorno al vintage slow, le passerelle hanno portato modelli come le slingback, le pump con scollo a V e le mules, ma sempre con un occhio alla portabilità.

Le zeppe midi, con il loro tacco solido tra i 5 e i 7 centimetri, sono la risposta più elegante al desiderio di slancio senza sofferenza. E le ballerine, dopo anni di oblio, tornano al centro con dettagli traforati e linee pulite che le rendono meno prevedibili. L’estate 2026 chiede scarpe che non siano solo belle, ma che ti accompagnino per davvero.

Come scegliere il modello giusto: la regola dei cinque minuti

La tentazione, davanti a una tendenza, è comprare il modello che vedi in tutte le foto. Ma le scarpe non sono un accessorio qualsiasi: sono ciò che ti porta in giro tutto il giorno. Sceglierle bene significa guardare tre cose. La prima è il tacco: le zeppe midi sono il compromesso perfetto tra eleganza e stabilità, ma se cammini molto meglio un sandalo flat o una slingback bassa. La seconda è la tomaia: le scarpe in pelle traforata o in tessuti leggeri sono più fresche, ma se hai il piede che suda facilmente, meglio puntare su modelli aperti come i sandali gladiator o le infradito con zeppa.

La terza è la suola: le scarpe troppo rigide affaticano, quelle troppo sottili non proteggono. La regola pratica è: prova la scarpa la sera, quando il piede è leggermente gonfio, e camminaci dentro per almeno cinque minuti. Se dopo cinque minuti pensi ancora alla scarpa, non è quella giusta. La scarpa perfetta è quella che ti fa dimenticare di averla ai piedi.

Colori e materiali: il dettaglio che fa la differenza (e come abbinarli senza sbagliare)

Se il modello è la struttura, il colore e il materiale sono la personalità della scarpa. Per l’estate 2026, le palette cromatiche giocano sui contrasti: tonalità pastello accanto a cromie ultra-vivaci come il limone intenso e l’arancione bruciato. I metalli, dall’argento all’oro soft, si affermano anche per il giorno.

Ma la vera novità sono le stampe animalier, leopardo, zebra, pitone, che vengono usate come neutri, capaci di dare carattere anche a un outfit minimal. Il consiglio per non sbagliare è: se scegli un modello elaborato (una pump scollo a V o una slingback con dettagli), mantieni il colore neutro. Se scegli un modello semplice (una ballerina o un sandalo flat), osa con il colore o la stampa. La scarpa giusta non è quella che grida più forte, ma quella che completa il tuo racconto senza rubargli la scena.