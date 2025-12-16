Samira Lui, nuovo programma dopo La ruota della Fortuna: PierSilvio Berlusconi sorprese tutti a Mediaset

Samira è il volto femminile del programma La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Riceve un grande successo e a Verissimo ha raccontato di stare vivendo un momento d’oro per la sua carriera. Da Rai Uno a Mediaset, quali sono gli obiettivi futuri e cosa le riserverà il domani?

La Ruota della Fortuna va in onda dopo il telegiornale su Canale 5 tutte le sere. A girare le caselle Samira, già nota per aver partecipato a Miss Italia con la fascia del Friuli Venezia Giulia e a L’Eredità.

Nel 2023 è entrata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Un’esperienza significativa che ha portato la modella showgirl alla ribalta nazionale proprio prima del successo de La Ruota della Fortuna.

Di lei i telespettatori hanno conosciuto il talento nel ballo, la forte personalità e la sua toccante storia personale. In breve ha conquistato il pubblico ma accanto a Gerry Scotti ha convinto ancora di più gli italiani.

“Da bambina ho sempre seguito La Ruota della Fortuna e sognavo un giorno di essere lì” ha dichiarato durante un’intervista. Da valletta, però, potrebbe diventare conduttrice. Di quale programma?

Il possibile futuro su Mediaset di Samira

Si vocifera che Samira potrebbe essere la nuova conduttrice di Ok il prezzo è giusto. Un programma storico che non viene più trasmesso dal 2001. L’ultima edizione venne condotta da Maria Teresa Ruta ma regina indiscussa è Iva Zanicchi che per 13 anni è stata alla conduzione. Proprio Iva ha affermato che potrebbe affiancare Samira se dovesse andare in onda una nuova stagione.

“La affiancherei volentieri, oggi potrei fare la nonna più esperta” sono state le sue parole su Oggi. Giudica la modella pronta per un’esperienza di questa importanza però sarebbe utile che almeno all’inizio sia affiancata da una conduttrice più esperta che possa indirizzarla.

“È bellissima, giovane, spigliata. Io poi ho un debole per chi piace istantaneamente alla gente” ha aggiunto la Zanicchi. “Vuol dire che la ragazza è bella dentro”. Continua dicendo che potrà essere una brava “mamma” per Ok il prezzo e giusto mentre lei sarebbe la “nonna”.

Cosa dice Pier Silvio Berlusconi di questa eventualità? Durante l’incontro con la stampa di Natale ha confermato che il format è ora di Mediaset e che si sta pensando ad un modo per rilanciarlo. C’è una collaborazione con Fremantle e il titolo dovrebbe rimanere lo stesso. “È un programma super storico di Canale 5, ci piacerebbe fare un esperimento. Non so dove e con chi”. Che sia Samira la novità?