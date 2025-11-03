Le nuove coccole serali che migliorano il sonno, parola di esperti!

Secondo gli esperti devi seguire dei rituali serali così il sonno sarà sereno e il risveglio anche, non resta che scoprirlo.

Prima di andare a dormire sarebbe preferibile seguire dei rituali così il sonno sarà tranquillo e il risveglio super, così da affrontare al meglio la giornata. Quando si va a coricare la sera dovremmo preparare mente e corpo per dormire in modo sereno e senza disturbi durante la notte. Vediamo cosa consigliano gli esperti.

I rituali serali che consigliano gli esperti e il sonno sarà sereno e tranquillo

Non c’è cosa più bella che dormire sonni tranquilli e non interrotti come capita spesso, solo seguendo i consigli degli esperti riusciamo a capire cosa fare. Ebbene si c’è una svolta che può davvero cambiare tutto, meglio dire che esistono dei rituali serali, delle vere e proprie coccole che possono solo migliorare la qualità del sonno e garantire un risveglio da leoni. Non ci sentiremo per nulla stanchi e assonnati, anzi carichi e pronti ad affrontare al meglio la giornata che verrà.

Vediamo in dettaglio quali sono i rituali da fare la sera prima di andare al letto secondo gli esperti. La prima cosa da fare è rallentare i ritmi, andiamo sempre di fretta già di buon mattino fino alla sera, purtroppo la giornata ci mette continuamente sotto pressione, ma bisogna un attimo rallentare.

Dopo aver fatto la doccia o bagno rilassante, accendere delle candele in bagno, ritagliamo il tempo, prepariamoci una tisana calda, beviamola mentre ascoltiamo una musica rilassante. Evitare di avere sotto mano e occhi i dispositivi elettronici, come TV, computer o smartphone, dovremmo “abbandonarli” almeno un’ora prima di coricarsi. Purtroppo quello che in molti non sanno è che le luci led dei dispositivi non fanno altro che stimolare il cervello a questo rimanere attivo.

Quando ci si mette al letto è importante avere un respiro calmo e profondo così da fornire le giuste quantità di ossigeno a organi e tessuti. Si possono eseguire degli esercizi di respirazione poco prima di andare al letto, possiamo trovarli on line oppure possiamo acquistare un libro in libreria. Un altro piccolo trucco è stendersi al letto e fare qualche lunga inspirazione, seguita da altrettanto lunghe e calme espirazioni. In questo modo il battito del cuore si rallenta e anche i muscoli ne beneficiano che si distendono completamente.

Un altro piccolo consiglio egli esperti è praticare qualche esercizio di stretching dolce, piuttosto che leggere un libro sono dei rituali serali efficaci che a lungo andare. Bastano davvero pochissimi minuti.

È importante stabilire un orario fisso per andare a dormire, così da regolare il naturale ciclo sonno-veglia, in questo modo il cervello inizia alcune ore prima dell’ora di dormire a spegnersi e si prepara al riposo notturno.

A lungo andare stabilendo un orario fisso il corpo si abituerà velocemente agli orari. Un altro modo è impostare una sveglia per ricordarti di andare a letto puntuale anche nei periodi più frenetici.

Ricorda di preparare la camera da letto

Quello che non va mai dimenticato è preparare la camera da letto così da andare a trasformare la tua camera in una zona rilassante, infatti la temperatura della stanza dovrebbe essere compresa tra i 15 e i 19°C. Se la camera è troppo calda o fredda si va ad influenzare negativamente sulla qualità del sonno. Infine ricorda che la camera da letto deve essere buia, la luce è fonte di distrazione.