Non solo estetica: la routine fitness di Kim Kardashian che unisce allenamento, salute e benessere interiore

Per poter stare bene con se stessi e iniziare a prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, l’attività fisica svolge un ruolo fondamentale. Non si tratta solo di estetica o di forma fisica: il fitness è, senza ombra di dubbio, salute e benessere psico-fisico. Questo pensiero appartiene anche a Kim Kardashian, imprenditrice e personaggio televisivo statunitense conosciuta in tutto il mondo. Originaria di Los Angeles, l’influencer ha svelato, in un’intervista rilasciata a Vogue, la sua routine quotidiana di allenamento.

Kardashian ritiene fondamentale allenarsi spesso non solo per mantenersi forma, ma anche per trovare il suo equilibrio interiore, che le permette di connettersi meglio con se stessa e con ciò che la circonda. L’allenamento, come lei stessa ha ammesso durante l’intervista, rappresenta per lei un vero e proprio percorso di terapia.

Qual è, quindi, la routine fitness di Kim Kardashian? Scopriamo insieme tutti i dettagli rilasciati durante l’intervista!

Kim Kardashian, tutti i dettagli sulla sua routine fitness

La sua routine quotidiana di allenamento segue uno schema ben preciso. Questo le consente di prendersi cura del proprio corpo e affrontare la giornata con le giuste energie e forze.

Secondo quanto dichiarato durante l’intervista, l’imprenditrice si dedica all’attività fisica al mattino: per iniziare al meglio la giornata, non può saltare la sua ora e mezza di allenamento con esercizi di forza e sollevamento pesi.

La sua passione più grande è il weightlifting, la disciplina che prevede il sollevamento del massimo carico attraverso due movimenti specifici, ovvero lo slancio e lo strappo. Per questo motivo, ogni giorno si dedica agli esercizi con i pesi, così da stimolare la crescita della sua massa muscolare e sviluppare maggiore forza.

Purtroppo, però, Kim ha dovuto rivedere il suo metodo di allenamento nell’ultimo periodo a causa di un problema alla schiena. Per un risultato impeccabile, conosce l’importanza dello stretching e dell’allenamento cardio, due tipologie di attività fisica fondamentali per la cura del corpo e della mente. Inoltre, per alternare il lavoro con i pesi, pratica anche pilates, una disciplina diventata parte indispensabile della sua routine settimanale.

Non trova, invece, interessanti l’hot yoga e il workout di danza: trova queste due discipline troppe noiose per i suoi gusti. Ha ammesso di aver provato yoga e di essersi addormentata durante la lezione.

Questa, quindi, è la routine fitness di Kim Kardashian, accompagnata sicuramente da uno stile alimentare equilibrato e seguito da un professionista.