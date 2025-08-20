Rom Com Lips: il trend make-up che fa impazzire TikTok (e che ti farà sembrare uscita da una commedia romantica)

Andiamo alla scoperta del trend trucco labbra del momento.

Se pensavi che il 2024 fosse l’anno del “clean look” o del “latte make-up”, preparati: il nuovo protagonista della bellezza social è il “Rom – Com Lips”, un trend che sta letteralmente conquistando TikTok, Instagram e le passerelle.

Si tratta di un trucco labbra che prende ispirazione direttamente dalle commedie romantiche degli anni ’90 e 2000, quelle con Julia Roberts, Meg Ryan e Sandra Bullock, dove il make-up era fresco, naturale e allo stesso tempo irresistibilmente romantico.

Un fenomeno beauty che sembra destinato a durare quanto meno fino alla fine dell’anno. Scopriamo di che cosa si tratta, potrebbe sorprenderti.

Rom com lips: la tendenza makeup del momento

Le Rom-Com Lips non puntano all’effetto iper-glam come un rossetto rosso intenso, né al minimalismo nude che ha dominato negli ultimi anni.

Si tratta di un look che vuole trasmettere spontaneità: il colore non deve sembrare disegnato con precisione estrema, ma piuttosto come se le labbra fossero state arrossate da un bacio rubato o da un’emozione improvvisa.

Come ricrearle

Creare questo make-up è più semplice di quanto sembri, e il bello è che non richiede un kit professionale. Si parte dalla preparazione, idratando bene le labbra con un balsamo nutriente: il look deve apparire fresco e naturale.

Successivamente entra in gioco la matita labbra, scelta in una tonalità leggermente più scura del colore naturale, da applicare sui contorni e poi sfumare verso l’interno con le dita o un pennellino.

Il passo successivo è il rossetto cremoso: meglio optare per tonalità rosa, pesca o ciliegia, applicandolo solo al centro delle labbra e sfumandolo delicatamente per evitare bordi netti.

Alcune creator aggiungono anche una lip tint o un blush in crema tamponato sulle labbra, per ricreare quell’effetto “rossore da primo appuntamento” che rende il risultato ancora più spontaneo e romantico.

Infine, per chi desidera un tocco cinematografico, è possibile completare il look con un velo di gloss trasparente, che dona luminosità e quel finish “wet look” perfetto per foto e video.

Insomma, ci vuole poco per sembrare direttamente uscita da una commedia romantica. Questo trucco labbra si adatta perfettamente a look in stile vintage.

Dopo il “latte make-up” e il “glazed skin”, ecco il nuovo mantra della bellezza 2025: labbra che raccontano una storia d’amore.

Ricorda anche che c’è un’altra tendenza preponderante in fatto di trucco: il make up dell’estate si chiama sunset blush ed è perfetto per valorizzare il viso. Potrebbe funzionare bene anche assieme alle rom-com lips!

