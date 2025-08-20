Rom Com Lips: il trend make-up che fa impazzire TikTok (e che ti farà sembrare uscita da una commedia romantica)

Se pensavi che il 2024 fosse l’anno del “clean look” o del “latte make-up”, preparati: il nuovo protagonista della bellezza social è il “Rom – Com Lips”, un trend che sta letteralmente conquistando TikTok, Instagram e le passerelle.

Si tratta di un trucco labbra che prende ispirazione direttamente dalle commedie romantiche degli anni ’90 e 2000, quelle con Julia Roberts, Meg Ryan e Sandra Bullock, dove il make-up era fresco, naturale e allo stesso tempo irresistibilmente romantico.

Un fenomeno beauty che sembra destinato a durare quanto meno fino alla fine dell’anno. Scopriamo di che cosa si tratta, potrebbe sorprenderti.

Rom com lips: la tendenza makeup del momento

Le Rom-Com Lips non puntano all’effetto iper-glam come un rossetto rosso intenso, né al minimalismo nude che ha dominato negli ultimi anni.

Si tratta di un look che vuole trasmettere spontaneità: il colore non deve sembrare disegnato con precisione estrema, ma piuttosto come se le labbra fossero state arrossate da un bacio rubato o da un’emozione improvvisa.

Come ricrearle

Creare questo make-up è più semplice di quanto sembri, e il bello è che non richiede un kit professionale. Si parte dalla preparazione, idratando bene le labbra con un balsamo nutriente: il look deve apparire fresco e naturale.

Successivamente entra in gioco la matita labbra, scelta in una tonalità leggermente più scura del colore naturale, da applicare sui contorni e poi sfumare verso l’interno con le dita o un pennellino.

Il passo successivo è il rossetto cremoso: meglio optare per tonalità rosa, pesca o ciliegia, applicandolo solo al centro delle labbra e sfumandolo delicatamente per evitare bordi netti.

Alcune creator aggiungono anche una lip tint o un blush in crema tamponato sulle labbra, per ricreare quell’effetto “rossore da primo appuntamento” che rende il risultato ancora più spontaneo e romantico.

Infine, per chi desidera un tocco cinematografico, è possibile completare il look con un velo di gloss trasparente, che dona luminosità e quel finish “wet look” perfetto per foto e video.

Insomma, ci vuole poco per sembrare direttamente uscita da una commedia romantica. Questo trucco labbra si adatta perfettamente a look in stile vintage.

Dopo il “latte make-up” e il “glazed skin”, ecco il nuovo mantra della bellezza 2025: labbra che raccontano una storia d’amore.

Ricorda anche che c’è un’altra tendenza preponderante in fatto di trucco: il make up dell’estate si chiama sunset blush ed è perfetto per valorizzare il viso. Potrebbe funzionare bene anche assieme alle rom-com lips!