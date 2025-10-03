Ritorno delle meches in grande stile | Proprio come Jennifer Lopez negli anni 2000

È stato annunciato ufficialmente il ritorno delle meches in grande stile, e a proporlo è stata proprio Jennifer Lopez, proprio come accadde nei primi anni 2000.

Nel corso degli anni abbiamo visto alcune mode tornare ciclicamente, così come nel caso dei pantaloni a zampa d’elefante, amatissimi negli anni ’60, rientrati in voga nei primi anni 2000 e nuovamente presenti da qualche anno a questa parte.

Lo stesso discorso vale anche per i capelli: c’è stato un periodo in cui il caschetto è stato tra i tagli più richiesti, senza dimenticare le tinte che hanno segnato intere epoche.

Un esempio pratico per capire meglio è quello della cantante Noemi, che si presentò a X Factor con la sua chioma rosso fiammante, diventata subito un tratto distintivo e in breve tempo richiestissima nei saloni, trasformandosi in una vera e propria tendenza.

Questa volta, a rilanciare una moda passata, è stata proprio Jennifer Lopez, con i suoi capelli sempre perfetti e un look strepitoso. Stiamo parlando del grande ritorno delle meches.

Ritorno delle meches in grande stile: a rilanciarle è Jennifer Lopez

Nel mirino dell’attenzione dei media, infatti, sono finite alcune nuove foto pubblicate da Jennifer Lopez nel corso delle ultime settimane, dove si mostra con un look che ricorda i primi anni della sua carriera.

In particolar modo, colpiscono i suoi capelli fluenti e curati, arricchiti da venature più chiare in grado di donare luminosità e volume, quasi a dare l’impressione che la chioma sia ancora più folta di quanto già non sia. Un gioco di luci reso possibile proprio dalle meches.

Tutti pazzi per le meches: la nuova tendenza dell’inverno 2025/2026

Jennifer Lopez non è l’unica star ad aver scelto questo trattamento, ma trattandosi di una tecnica particolare è fondamentale rivolgersi sempre a un parrucchiere professionista. Inoltre, è bene optare per tonalità che creino un contrasto armonico con il proprio colore naturale, così da donare luce e naturalezza senza rischiare un effetto artificiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)



Ecco perché è importante consultare un esperto del settore, che saprà consigliare il colore più adatto al nostro incarnato e alla tonalità dei capelli.

Dopo aver effettuato il trattamento, però, non bisogna dimenticare la cura a casa: utilizzare shampoo idratanti specifici per capelli colorati o con meches, insieme a prodotti protettivi per phon e piastre. Solo così i capelli resteranno luminosi, sani e sempre alla moda… proprio come quelli di Jennifer Lopez.