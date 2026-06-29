Ricetta Estiva: Gnocchi di Zucchine con Ricotta e Senza Patate

Scopri come preparare gli gnocchi di zucchine e ricotta, un piatto estivo leggero e gustoso. Un impasto semplice che si trasforma in bocconi verdi, perfetti con burro e salvia o pomodoro fresco

Un piatto che sa d’estate: pentola che sobbolle, profumo di salvia in cucina e un impasto morbido che si trasforma in piccoli bocconi verdi. Gli gnocchi di zucchine con ricotta, leggeri e senza patate, hanno il passo breve delle cose semplici e la soddisfazione lunga di chi cerca gusto e misura.

La scena è familiare: rientri, fa caldo, vuoi un primo che non appesantisca. Gli gnocchi di zucchine sono la scorciatoia che non sembra una scorciatoia. Hanno la coccola degli gnocchi classici, ma parlano d’estate: profilo pulito, cottura rapida, condimento essenziale. La ricotta li tiene morbidi, le zucchine li rendono freschi, l’olio o il burro e salvia fanno il resto.

Non servono attrezzature speciali. Bastano una grattugia a fori larghi, una ciotola capiente e una pentola larga. L’impasto si fa in pochi minuti con pochi ingredienti: zucchine grattugiate, farina, uovo, un pizzico di noce moscata e di sale. Da qui si apre un mondo: puoi vestirli con una salsa cremosa, con pomodoro veloce, o lasciarli quasi “bianchi”, solo profumo di erbe.

Ingredienti essenziali e stagione

Per 4 porzioni, considera quantità indicative: 400 g di zucchine, 250 g di ricotta vaccina ben scolata, 1 uovo medio, 140-180 g di farina 00 (o tipo 1), sale, noce moscata. La dose di farina varia: dipende dall’umidità dell’impasto.

Consiglio pratico: scegli zucchine piccole e sode. Tra giugno e settembre danno il meglio, con polpa più compatta e sapore fresco. Sono composte per circa il 95% di acqua: dato utile non per fare colpo, ma per capire l’unica vera regola del gioco. La vediamo tra poco.

Condimenti che funzionano sempre: burro e salvia spumeggianti, con una grattata di pepe. Olio extravergine, scorza di limone e menta. Pomodoro fresco saltato 5 minuti, basilico e un’ombra d’aglio in camicia. Se vuoi, una cucchiaiata di Parmigiano nell’impasto è facoltativa: aggiunge sapidità, ma non è obbligatoria.

Metodo: l’impasto che tiene la cottura

Il punto centrale è il controllo dell’acqua. È lui che decide se gli gnocchi stanno insieme o si sfaldano.

Grattugia le zucchine. Aggiungi un pizzico di sale. Riposa 10-15 minuti. Strizza forte in un canovaccio pulito. Da 400 g otterrai, indicativamente, 200-250 g di polpa ben asciutta.

Scola la ricotta in un colino 20-30 minuti. Se hai fretta, tampona con carta da cucina.

In una ciotola mescola ricotta, uovo, sale e noce moscata. Unisci le zucchine asciutte.

Incorpora la farina poca alla volta. Ferma la mano quando l’impasto è morbido ma non appiccicoso. Se cede ma non si attacca, ci sei.

Infarina il piano. Forma filoncini di 2 cm. Taglia gli gnocchi e spolverali di farina. Riposano 5 minuti.

Cuoci in acqua bollente salata, pochi alla volta. Quando affiorano, conta 20-30 secondi e scolali con la schiumarola.

Condisci subito: burro e salvia fusi in padella finché il burro fa una leggera schiuma, oppure olio, limone e menta per un finale agrumato.

Due dettagli che evitano delusioni: meno farina è meglio: troppa rende gli gnocchi duri dopo la cottura. L’impasto non ama l’attesa. Se avanza, forma gli gnocchi e congelali su un vassoio; poi in sacchetto e via in freezer. Si cuociono da congelati.

C’è qualcosa di intimo in questo piatto: pochi gesti, una cura che non si vede ma si sente. Tu con cosa li vestiresti oggi, profumo di burro e salvia che sa di case antiche o pomodoro crudo appena tagliato, come una finestra aperta sul pomeriggio?