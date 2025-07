Riccardo Guarnieri dopo Uomini e donne ritrova l’amore: ecco chi è la sua fidanzata

Riccardo Guarnieri è stato un protagonista delle scorse edizioni di Uomini e donne. Ha fatto parte del parterre maschile per molti anni e, in particolare, ha fatto tanto parlare la sua storia d’amore con Ida Platano. I due avevano stretto un profondo legame che aveva subìto, nel corso del tempo, numerosi alti e bassi, a causa soprattutto delle differenze caratteriali. Si sono lasciati diverse volte, per poi tornare indietro e sembravano pronti a fare il grande passo.

Alla fine, però, è stato inevitabile l’addio. Entrambi in seguito hanno cominciato, all’interno del programma, nuove frequentazioni, fino a quando Riccardo non ha lasciato il parterre. Nei mesi scorsi aveva fatto sapere di aver trovato l’amore, ma non aveva mai pubblicato una foto in dolce compagnia, non confermando così direttamente la relazione. Ma, a quanto pare, l’ex cavaliere ha davvero ritrovato il sorriso, accanto ad una donna bellissima.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si è fidanzato: la foto social non lascia spazio a dubbi

Dopo aver detto addio ad Uomini e donne, in seguito ad un percorso decisamente burrascoso che lo ha visto protagonista soprattutto accanto ad Ida Platano, Riccardo Guarnieri non è più apparso in tv e sui social non è mai stato particolarmente attivo. Nei mesi scorsi aveva annunciato di aver trovato l’amore, ma senza lasciare ulteriori dettagli, mantenendo una profonda riservatezza. Tuttavia, negli ultimi giorni, ha pubblicato una foto sul suo canale Instagram che conferma le sue precedenti dichiarazioni.

L’ex cavaliere ha condiviso uno scatto tra le storie, con la sua fidanzata, taggandone il nome, Gabriella Cofano. Da quanto si legge su Coming soon, la donna è originaria di Taranto, la stessa città pugliese di Riccardo, ha studiato Economics and Business Administration e attualmente lavora come Quality Manager nel settore navale e aeronautico. Nell’immagine sono molto vicini e mostrano un dolce sorriso. Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di Guarnieri, in riferimento ad un suo ritorno ad Uomini e donne.

Si vociferava della sua presenza nella nuova edizione, in partenza a settembre. La foto con la sua fidanzata, ovviamente, conferma il suo precedente addio al programma e il fatto che abbia trovato l’amore. Nel corso degli ultimi anni aveva pubblicato diversi scatti sui social, dimostrando di avere una persona accanto, anche se non aveva mai svelato il volto della donna. È evidente che l’ex cavaliere adesso abbia voluto fare un ulteriore passo nella sua relazione e presentare la fidanzata sui social.