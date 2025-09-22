Ricca di gusto e cremosità | questa vellutata la adorano tutti

Vellutata di carote: ricca di gusto e di una cremosità esagerata, questa ricetta l’adorano tutti soprattutto i bambini! Quando hai voglia di qualcosa di leggero ma anche super gustoso, preparo spesso le mie adorate vellutate. Sono quei piatti che sanno unire, semplicità e gusto, alla mia vita frenetica. Beh si, vado sempre di corsa e mi servono soluzioni veloci per mettere d’accordo tutta la famiglia in un colpo solo e piatti come questa vellutata di carote, sono la mia salvezza. Cosa adora di questa versione in particolare? Innanzitutto è colorata e invitante, ma poi ha un gusto così delicato che la mangerei anche tutti i giorni. La cosa bella della vellutata di carote, è che bastano davvero pochi ingredienti per …

Quando hai voglia di qualcosa di leggero ma anche super gustoso, preparo spesso le mie adorate vellutate. Sono quei piatti che sanno unire, semplicità e gusto, alla mia vita frenetica. Beh si, vado sempre di corsa e mi servono soluzioni veloci per mettere d’accordo tutta la famiglia in un colpo solo e piatti come questa vellutata di carote, sono la mia salvezza. Cosa adora di questa versione in particolare? Innanzitutto è colorata e invitante, ma poi ha un gusto così delicato che la mangerei anche tutti i giorni.

La cosa bella della vellutata di carote, è che bastano davvero pochi ingredienti per prepararla. Parliamo infatti di solo carote dolci, patate che la rendono cremosa, un po’ di cipolla e sedano per ottenere un profumo favoloso, ed ecco fatto! Vedrai poi come in mezz’ora, avrai ottenuto un piatto che sa di casa e di bontà, tanto che la mangiano con piacere proprio tutti, grandi e piccoli!

E allora che aspetti? Ti assicuro che questa ricetta ti conquista al primo cucchiaio e non esagero. Dunque basta chiacchiere e allaccia il grembiule, prepara le verdure e iniziamo insieme a realizzare una vellutata di carote perfetta!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti circa

Ingredienti per la Vellutata di carote

Per 4 persone

1 kg di carote

250 g di patate

1 cipolla piccola

Un gambo di sedano

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 l o più di brodo vegetale

Prezzemolo q.b.

Crostini di pane q.b.

Come si prepara la Vellutata di carote