Rai Fiction 2026: la rivoluzione è servita. Don Matteo 15 cambia tutto e Lino Guanciale regala un brivido

Nel 2026 nuove fiction RAI andranno in onda per entusiasmare e appassionare i telespettatori. Don Matteo e non solo.

Qual è la serie che state attendendo da mesi su Rai Uno? Da gennaio ci saranno ritorni e novità pronte ad appassionare il pubblico dopo un autunno ricco di stagioni e sorprese. Vedremo Raoul Bova indossare nuovamente i panni di Don Massimo in Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi.

Di serie tv non ci si sazia mai. La RAI sa bene la passione che gli italiani hanno per questo genere e sforna novità e ritorni per acchiappare uno share molto alto. Da settembre ad oggi abbiamo avuto tanti appuntamenti tra vecchi ritorni e interessanti novità come L’Altro Ispettore e Sandokan.

Si avvia alla conclusione Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi che interpreta Anita (chi sarà il padre del bambino che aspetta?). Poche puntate per Makari che continua a convincere i telespettatori e per Il Commissario Ricciardi conclusosi con una tragedia, la morte di Enrica dando alla luce una bambina. Insomma, abbiamo vissuto avventure, ascoltato nuove storie, incontrato nuovi personaggi e ora? Cosa ci attende nel 2026?

Le fiction RAI 2026, cosa vedremo a breve sul piccolo schermo

Il 2026 sarà un anno ricco di novità e ritorni. Un’offerta trasversale con tanti titoli e rivoluzioni. Don Matteo ne è un esempio. Attesissima la 15esima stagione ma cosa riserverà? Ci sarà una new entry nel cast, Max Tortora che interpreterà il papà del Capitano Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea. Non solo, vedremo anche Diletta Leotta in un ruolo marginale e un crossover con l’arrivo di Suor Costanza (Valeria Fabrizi) da Che Dio ci Aiuti, altra famosissima serie tv della RAI.

Il prossimo anno potremo capire, poi, cosa sarà capitato al dottore Cesare Corvara (Daniele Pecci) in Cuori 3 mentre Sabrina Ferilli sarà nuovamente protagonista di Gloria. Altro grande ritorno, infine, quello di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (quinta stagione). Passiamo alle novità 2026. Ad inizio anno vedremo Luisa Ranieri in La Preside. Vestirà i panni di Eugenia Liguori che cambiò le sorti dell’Istituto Anna Maria Ortense di Napoli.

Lino Guanciale, invece, avrà un ruolo ne L’Invisibile, una miniserie che racconta gli ultimi giorni di latitanza di Matteo Messina Denaro. Nel cast anche Nino Frassica, Levante e Ninni Bruschetta. Non solo, Guanciale sarà protagonista pure della serie Le Libere Donne tratta dai libri di Mario Tobino. Ambientazione anni ’40 nel reparto femminile del manicomio di Maggiano. Concludiamo la panoramica delle fiction RAI 2026 con Rosso Volante con Giorgio Pasotti, Morbo K con Giacomo Giorgio, Battiato-Il lungo viaggio e Prima di Noi, serie al femminile.