Rai, clamorosa svolta: salta il ritorno della fiction più attesa, bufera tra i fan

I fan di una fiction Rai molto amata e attesa sono sconvolti perché è slittato il suo ritorno in tv.

Con l’inizio di settembre cambierà la programmazione Rai: il palinsesto estivo verrà accantonato per lasciare spazio a quello autunnale con film, fiction e programmi di intrattenimento che terranno compagnia il pubblico. Ma c’è una clamorosa svolta che ha fatto infuriare i fan.

Era stato annunciato il ritorno di una fiction Rai molto amata e attesa ma la decisione dai vertici di slittarne la messa in onda non è andata giù a tutti quelli che amano questa serie tv. Ecco cosa è successo.

Salta il ritorno della fiction Rai più attesa

Gli spettatori Rai si era già abituati all’idea di rivedere presto i nuovi episodi di una serie tv molto amata ma dovranno fare i conti con una clamorosa svolta. Sì, perché “Cuori 3”, la fiction con protagonista Pilar Fogliati, ambientata a Torino, la cui messa in onda sarebbe dovuta avvenire a metà settembre, verrà slittato.

Infatti, con grande dispiacere di chi lo attendeva con ansia dopo la fine dell’estate, verrà invece trasmesso ufficialmente nel 2026. La Rai ha deciso di posticiparne il ritorno per dare spazio, la domenica sera, a partire dal 21 settembre e per 4 settimane, al debutto della nuova fiction “Balene”, con Veronica Pivetti che ritorna in tv dopo il successo di “Provaci ancora prof”.

Questa fiction, che sicuramente troverà il gradimento del pubblico, si scontrerà con le nuove puntate de “La notte nel cuore in onda”, fiction molto amata di Canale 5 che andrà in onda sempre in autunno. Invece il lunedì su Rai Uno ci sarà la nuova serie tv “Noi del Rione Sanità”.

Ambientata a Napoli, la fiction vede protagonista Carmine Recano, volto noto al pubblico perché ha partecipato anche a Mare Fuori. Inizierà lunedì 22 settembre e andrà in onda per 3 prime serate, sfidando la nuova edizione di “Io Canto” su Canale 5.

Da lunedì 8 settembre riprenderanno in daytime gli episodi della decima attesissima stagione de Il Paradiso delle signore sempre dalle 16 alle 17, fino a maggio 2026, con tanti colpi di scena e nuovi personaggi. Insomma, nonostante la batosta del rinvio di Cuori 3, il palinsesto Rai per l’autunno sarà molto ricco di nuove fiction e graditi ritorni.

I telespettatori dovranno attendere il 2026 per rivedere i medici dell’ospedale di Torino in scena, ma intanto potranno apprezzare il ritorno di Veronica Pivetti e di Carmine Recano con due nuove serie tv.