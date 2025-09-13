Questa torta di carote conquista tutti | il trucco della nonna moderna

Torta di carote: lo preparo come fa la nonna, la sua versione moderna conquista tutti e non smetterai più di sfornarla! La torta di carote è uno di quei dolci che non tutti conoscono ma ti garantisco che basta un assaggio e dopo non sai più dire di no. È perfetta per la colazione, la merenda o quando hai voglia di qualcosa di dolce e sano senza perderti in mille passaggi complicati. La versione di mia nonna poi è moderna e speciale, perché viene morbida, profumata e talmente golosa che quella che faceva prima a confronto è niente. Credimi, in ogni fetta non senti solo la dolcezza delle carote ma anche un gradevole gusto e profumo di arancia che ti …

Torta di carote: lo preparo come fa la nonna, la sua versione moderna conquista tutti e non smetterai più di sfornarla!

La torta di carote è uno di quei dolci che non tutti conoscono ma ti garantisco che basta un assaggio e dopo non sai più dire di no. È perfetta per la colazione, la merenda o quando hai voglia di qualcosa di dolce e sano senza perderti in mille passaggi complicati. La versione di mia nonna poi è moderna e speciale, perché viene morbida, profumata e talmente golosa che quella che faceva prima a confronto è niente. Credimi, in ogni fetta non senti solo la dolcezza delle carote ma anche un gradevole gusto e profumo di arancia che ti svolterà la giornata, te lo dico io!

Quello che rende unica questa torta di carote sono pochi ingredienti semplici ma combinati nel modo giusto. Carote grattugiate, uova, zucchero, farina, olio e un po’ di succo d’arancia, il resto lo fa il forno, che trasforma tutto in un dolce soffice ed irresistibile. Prepararla poi è talmente facile e veloce che si può dire che ci m etti più a dirlo che a farlo. Mescoli, versi nello stampo e lasci che il forno faccia il suo lavoro mentre la tua cucina si riempie di un profumo così buono che pure i vicini ti chiederanno la ricetta.

Torta di carote: oggi preparazione speciale della nonna che le batte tutte!

Insomma, non ti resta che provare questa torta di carote, che è la più veloce, semplice e buona che abbia mai assaggiato. Scommettiamo che ti farà fare il bis senza pensarci 2 volte? Allora seguimi, allaccia il grembiule e iniziamo a prepararla insieme, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta di carote

Stampo da 26 cm

300 g di carote

300 g di zucchero

6 uova

150 ml di olio di semi di girasole

150 ml di succo di arancia

50 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara la Torta di carote