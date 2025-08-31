Quello che i parrucchieri non dicono: ecco come prenderti cura dei capelli dopo l’estate, torneranno sani e forti

I capelli d’estate si rovinano terribilmente per via dell’esposizione ai raggi solari, della sabbia, della salsedine oppure del cloro in piscina. E poi li laviamo così di frequente che potrebbero sfibrarsi o addirittura c’è chi lamenta il fatto che ne perde troppi o ha tante doppie punte.
Questo è dovuto al fatto che i capelli in estate tendono a diventare più fragili del normale. Solo con un trattamento d’urto post estate potrai mostrare una chioma sana e forte.
Il trattamento per avere una chioma sana dopo l’estate
In estate i capelli si disidratano, soprattutto sulle punte, apparendo secchi e sfibrati. Non importa quante volte li lavi, in estate è inevitabile per via di tutto ciò a cui vengono sottoposti. Potrebbero anche presentare delle doppie punte ed essere difficili da pettinare.
Ecco alcuni consigli per avere una chioma sana e forte:
- Non legare i capelli: meglio evitare di usare elastici, forcine o raccogliere in genere i capelli per non indebolirli ulteriormente. Inoltre, è meglio non usare anche lacche e cere. La testa potrà così “respirare” senza tirare i capelli. Infine, è meglio farli asciugare naturalmente oppure, se si decide di usare phon e piastra, applicare un prodotto termoprotettivo
- Scegli i prodotti adatti: meglio preferire uno shampoo fortificante e nutriente e un balsamo. In estate lasciamo tutto al caso ma per la “ripresa” è meglio scegliere prodotti nutrienti e che rispettino il pH del cuoio capelluto
- Usa delle maschere: anche se usi il balsamo, non dimenticarti anche delle maschere che idratano a fondo e ne rinforzano la struttura dalla base fino alla punta. Sono particolarmente indicate in periodi di stress come la prolungata esposizione al sole e all’acqua salata del mare o al cloro della piscina
- Utilizza l’olio per capelli nutriente: questo è un prodotto che viene assorbito dai capelli e che si può usare sui capelli umidi, mantenendolo in posa per 30 minuti prima del consueto lavaggio. Oppure dopo aver tamponato i capelli dopo lo shampoo, agendo soprattutto sulle punte. Poi, fare la piega. L’olio di Argan, di Karitè e di oliva sono i migliori
- Vai dal parrucchiere: se la situazione è troppo critica e nessun prodotto risolve il problema doppie punte o disidratazione, allora è meglio recarsi dal parrucchiere per tagliare la parte danneggiata. Settembre è il mese dei cambiamenti e un nuovo look fa sempre bene per ripartire con una carica nuova!
Dopo l’estate, dunque, prenditi cura dei tuoi capelli, stressati dal mare, dalla piscina, dal sole, dalla sabbia, per mostrare di nuovo una chioma sana e perfetta.