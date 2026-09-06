Quante uova possiamo mangiare a settimana se facciamo sport tutti i giorni?

Quando iniziamo ad allenarci con costanza, le uova diventano facilmente uno degli alimenti che portiamo più spesso a tavola. Sono pratiche, versatili e rappresentano una buona fonte di proteine di elevata qualità.

Ma fare sport tutti i giorni significa che possiamo mangiare tutte le uova che vogliamo? Non proprio. Anche per chi si allena quotidianamente bisogna considerare l’alimentazione nel suo complesso.

Non esiste un numero universale valido per ogni sportivo. Come riferimento generale, per una persona sana anche un uovo al giorno può trovare spazio all’interno di una dieta equilibrata, ma questo non significa che sette uova alla settimana siano una prescrizione o un obiettivo da raggiungere.

Le esigenze cambiano in base all’età, al tipo e all’intensità dell’attività fisica, al fabbisogno energetico e proteico e soprattutto agli altri alimenti consumati durante la giornata.

Se ci alleniamo quotidianamente, infatti, aumentare semplicemente il numero delle uova non garantisce una maggiore crescita muscolare. Per recuperare e mantenere la massa muscolare servono proteine sufficienti nell’arco dell’intera giornata, insieme a energia, carboidrati, grassi, micronutrienti, idratazione e riposo adeguati.

Le uova possono quindi essere alternate a pesce, carne, latticini, legumi, tofu e altre fonti proteiche.

Tuorlo o albume: dobbiamo eliminarne uno?

L’albume contiene soprattutto proteine, mentre nel tuorlo troviamo, oltre alle proteine, grassi e diversi micronutrienti, tra cui vitamine e colina. Eliminare sistematicamente il tuorlo non è quindi necessario per tutte le persone sane.

È vero che il tuorlo contiene colesterolo alimentare, ma oggi sappiamo che la relazione tra colesterolo assunto con gli alimenti e quello presente nel sangue è più complessa di quanto si pensasse in passato. Conta molto anche la qualità complessiva della dieta, compreso l’apporto di grassi saturi.

Questo non significa, però, che chiunque possa aumentare indiscriminatamente il consumo di uova.

Fare sport non cancella eventuali problemi di salute

Allenarsi ogni giorno è certamente un elemento da considerare, ma non rende automaticamente irrilevanti colesterolo elevato, diabete, patologie cardiovascolari o altre condizioni metaboliche.

In presenza di queste situazioni, oppure se stiamo seguendo una dieta sportiva con quantità elevate di proteine, è preferibile stabilire frequenza e porzioni con il medico o il dietista.

Anche il modo in cui cuciniamo le uova fa la differenza. Due uova accompagnate da verdure e pane, per esempio, rappresentano un pasto molto diverso dalle stesse uova servite abitualmente con bacon, salumi, formaggi e abbondanti grassi aggiunti.

Quindi, se siamo sani e pratichiamo sport tutti i giorni, anche un uovo al giorno può essere compatibile con un’alimentazione equilibrata, ma non abbiamo bisogno di mangiarlo quotidianamente soltanto perché ci alleniamo.