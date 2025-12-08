Programmazione Natale 2025: film in tv e streaming da tenere d’occhio

La guida aggiornata ai film natalizi in tv e streaming, con consigli utili: la programmazione può cambiare ma memorizza i titoli e tieni d’occhio giorno per giorno!

Con l’aria di dicembre che comincia a scaldarsi, la tv e le piattaforme streaming si riempiono di film di Natale. Dall’8 dicembre fino alla vigilia, si crea ufficialmente, l’atmosfera giusta per serate sul divano con plaid e cioccolata calda. Ma attenzione: i palinsesti cambiano spesso, quindi meglio tenere gli occhi aperti ogni giorno.

Oggi infatti, ti dico cosa trovi già confermato per l’inverno 2025: film, canali e piattaforme così da riuscire ad orientarti senza stress e scegliere la serata perfetta.

Programmazione Natale 2025

Film di Natale in tv e streaming: cosa c’è di confermato

Sky Cinema Christmas: il canale delle feste è tornato! Già dal 1° dicembre 2025 infatti, il canale 303 di Sky si è trasformato in Sky Cinema Christmas: sono oltre 50 i titoli dedicati al Natale tra classici, commedie, animazioni, film per famiglie.

Tra i film annunciati ci sono titoli celebri come Il Grinch, Una poltrona per due, Elf, commedie romantiche come L’amore non va in vacanza e animazioni per i più piccoli: una vera full‑immersion nel Natale. Dunque se hai Sky o accesso a NOW (la versione streaming), è probabilmente la fonte più ricca per guardare un film natalizio ogni sera.

Film di Natale in tv: dove guardarli

TV8: maratona natalizia quotidiana anche per chi non ha Sky

Anche TV8 (digitale terrestre) infatti, ha già attivato la sua stagione di film natalizi: dal 3 novembre 2025 ha iniziato la programmazione quotidiana di film a tema, con almeno due titoli al giorno nel pomeriggio. Secondo le ultime notizie poi, con l’avvicinarsi delle feste, pensa che su questo canale aumentano la dose: fino ad addirittura 5 film al giorno nelle fasce mattutine e pomeridiane. In poche parole TV8, è una buona alternativa gratuita per vivere la magia del Natale davanti alla tv anche senza abbonamenti.

Rai Premium e on‑demand/streaming

C’è anche chi punta su film di Natale in prima serata e con Rai Premium ci sono almeno 2 prime serate a settimana durante il periodo.

Invece nel mondo streaming e on‑demand non mancano novità: molte pellicole del canale delle feste di Sky sono disponibili su NOW, mentre piattaforme come quelle citate da media recenti suggeriscono varie opzioni per film e serie invernali.

Ovviamente ricordati che la programmazione può cambiare da un giorno all’altro, quindi è probabile, che anche un film fissato oggi potrebbe sparire domani, oppure slittare di orario. Quindi se posso darti un consiglio: meglio se dai un’occhiata alla guida tv o alla piattaforma streaming la mattina stessa o alcune ore prima della visione del film che aspettavi di vedere.

Riscopri il piacere di guardare di tutto: dalle commedie romantiche, animazioni, classici per famiglie e commedie leggere. Poi senti a me, scegli sempre 2-3 film che ti interessano mescolando un po’ i generi giornalieri: ad esempio un giorno cartone animato, un altro commedia, un altro ancora classico, così rendi la maratona più divertente e per tutti i gusti. Ovviamente non devono mancare un po’ di snack, una coperta, dopodiché accendi le luci soft e trasformi così la serata, in un piccolo rito natalizio di famiglia.

Dunque quest’anno le opzioni per vivere il Natale davanti allo schermo non mancano: tra Sky Cinema Christmas, TV8, Rai Premium e le piattaforme streaming, hai davvero tutto a portata di click e l’imbarazzo della scelta. Non ti resta che lasciarti avvolgere dalla magia del Natale tra risate, relax e tanto amore.