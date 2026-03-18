Profumo e deodorante? Non sono mica la stessa cosa, l’errore da non commettere

Ogni mattina, in milioni di bagni, si ripete lo stesso gesto. Si esce dalla doccia, si passa il deodorante sotto le ascelle, e poi un paio di spruzzi di profumo sui polsi e sul collo.

Due gesti così vicini nel tempo che spesso si finisce per pensarli come complementari, quasi intercambiabili. In realtà tra deodorante e profumo corre una differenza sostanziale, e confonderli o usarli male significa vanificare entrambi. Il primo ha una funzione igienica, il secondo una funzione estetica.

Mescolarli senza criterio produce un effetto finale che non rende giustizia né all’uno né all’altro, e in certi casi può persino compromettere la percezione olfattiva per tutta la giornata.

La differenza chimica e funzionale tra i due prodotti

Il deodorante nasce per contrastare la formazione di cattivi odori dovuti alla sudorazione. La sua formulazione contiene sostanze antibatteriche che riducono la popolazione microbica responsabile della decomposizione del sudore, e spesso include anche antitraspiranti a base di sali di alluminio che riducono temporaneamente la produzione di sudore.

Il profumo, al contrario, è una miscela di oli essenziali e molecole aromatiche sciolte in alcol, pensata per sprigionare una fragranza piacevole senza alcuna funzione igienica. Applicare il profumo direttamente sulla pelle appena deodorata, soprattutto se il deodorante è profumato, crea una sovrapposizione di odori che il naso fa fatica a decifrare. Le note di testa del profumo si scontrano con le fragranze del deodorante, e il risultato è un mix confuso che non assomiglia a nessuno dei due. Inoltre i sali di alluminio di alcuni antitraspiranti possono alterare il pH della pelle e modificare il modo in cui il profumo evolve durante la giornata.

Come vanno usati e in che contesto

La regola base è semplice: deodorante e profumo vanno applicati in momenti distinti e su zone diverse. Il deodorante va usato subito dopo la doccia, sulle ascelle perfettamente asciutte, e va lasciato assorbire per qualche minuto prima di vestirsi. Il profumo va applicato successivamente, sui punti di pulsazione come polsi, collo, dietro le orecchie e piega del gomito, zone dove il calore della circolazione sanguigna aiuta a diffondere la fragranza.

Mai sovrapporre il profumo direttamente sull’area deodorata: le ascelle non sono il punto giusto per spruzzare la fragranza, perché lì il prodotto si mescola con il sudore e il deodorante alterando il profumo originale . La scelta del deodorante dovrebbe cadere su versioni non profumate o con fragranze neutre, soprattutto se si tiene a un profumo di qualità. Per contesti informali o giornate di sport, può bastare il solo deodorante. Per occasioni importanti, la sera o quando si vuole lasciare il segno, il profumo va usato da solo, sulla pelle nuda e ben idratata, perché i profumi durano di più su una pelle trattata con crema neutra . L’abbinamento corretto garantisce che la fragranza scelta sia percepita esattamente come l’ha pensata il profumiere.