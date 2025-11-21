Il profumo che non profuma: perché tutte vogliono le fragranze “skin-like”

Sono tante le persone che scelgono il loro profumo preferito pensando a una cosa ben precisa: lasciare la scia. Il profumo che persiste e dura a lungo è una delle caratteristiche più ricercate nelle fragranze, specialmente in quelle di nicchia.

Eppure negli ultimi anni le cose sembrerebbero aver subito dei cambiamenti: le fragranze si son fatte più leggere, quasi invisibili, che si fondono con la pelle creando un profumo unico che puoi sentire solo se ti avvicini. Sono i cosiddetti “profumi skin-like“, i non profumi che stanno conquistando chi ama uno stile più naturale e minimal.

Le fragranze skin-like sono di tendenza: tutto quello che devi sapere sui profumi che non profumano

Non possiamo negarlo, ma il profumo rappresenta senza ombra di dubbio un vero e proprio biglietto da visita. Le fragranze dalle note vivaci e decise sono state sostituite da note più leggere e quasi… inodori. Cosa significa, quindi, esattamente skin-like?

Il profumo “skin-like” o “skin-scent” è pensato per fondersi con l’odore naturale della pelle: non lo riconosci subito come un profumo preciso, piuttosto lo percepisci come se fosse una versione migliorata del tuo odore. Il risultato, quindi, è molto naturale ma dal punto di vista olfattivo aiuta a lasciare comunque il segno.

Invece di lasciare la scia intensa come un classico profumo di nicchia, queste fragranze le puoi sentire quando ti muovi o quando ti avvicini a qualcuno. Non riempiono la stanza, ma restano sulla propria pelle. L’obiettivo? Sfoggiare un profumo che ti valorizzi.

Come è successo nel mondo del make up, anche nel campo delle fragranze la tendenza è quella di cercare qualcosa che c’è ma non si vede, proprio come il make up no make up. Il profumo skin like è ideale per chi vuole sentirsi in ordine, curata e profumata, senza però avere la sensazione di indossare qualcosa di troppo forte che possa risultare invadente.

Sono perfetti in ufficio, sui mezzi pubblici o, perché no, a una cena romantica, queste fragranze ti aiutano a farti sentire a tuo agio nella tua pelle, accompagnandoti in modo discreto durante la giornata. In questo modo non tutti lo noteranno, ma chi ti è vicino non potrà non sentire il tuo profumo!