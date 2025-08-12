I migliori profumi estivi must have: 5 fragranze irresistibili che ti faranno sentire sempre in vacanza

Sei alla ricerca di una fragranza estiva che ti faccia sentire sempre in vacanza? Sto per consigliarti dei profumi che sono davvero l’ideale a questo proposito.

A breve parleremo dei migliori profumi estivi, dei veri e propri must have di cui, una volta provati, non potrai assolutamente più fare a meno. Ogni bottiglia racchiude un viaggio olfattivo in mete da sogno, pronto a regalarti sensazioni di relax e divertimento.

5 profumi must have che ti faranno sentire come se fossi sempre in vacanza

Un classico intramontabile, Light Blue di Dolce & Gabbana è la fragranza estiva per eccellenza. I suoi accordi freschi di limone di Sicilia, mela verde e cedro creano un bouquet vivace e frizzante che ricorda le giornate luminose sulla costa mediterranea.

Perfetto sia per uomo che per donna, questo profumo evoca l’atmosfera delle spiagge italiane e l’odore della salsedine. Ideale per chi vuole sentirsi subito trasportato in una vacanza estiva, con una fragranza leggera ma persistente.

Ogni anno Calvin Klein lancia una versione estiva del suo celebre CK One, una fragranza unisex che celebra la freschezza e la libertà. CK One Summer cambia di anno in anno, ma mantiene sempre note agrumate, acquatiche e fruttate, perfette per chi ama i profumi vivaci e dinamici.

Se il mare e la natura sono la tua ispirazione, Acqua di Gioia di Giorgio Armani è una scelta formidabile. Questa fragranza femminile è un’ode alla freschezza dell’acqua, con note di menta, limone e gelsomino che si combinano in un’armonia delicata ma energizzante.

È come una passeggiata in riva al mare, con la brezza che accarezza la pelle e il profumo delle piante mediterranee. Perfetto per chi ama i profumi naturali e luminosi.

Andiamo avanti con il quarto profumo della nostra rassegna. Un profumo di lusso che cattura lo spirito della Costa Azzurra, Neroli Portofino di Tom Ford è una fragranza agrumata e floreale di grande eleganza.

Le note di neroli, bergamotto, mandarino e fiori d’arancio creano un profumo fresco e sofisticato, ideale per le serate estive eleganti. Un must have per chi ama i look (e i profumi) eleganti e raffinati.

Manca adesso l’ultimo profumo della lista. Per chi desidera un profumo che ricordi l’abbronzatura dorata e le vacanze esotiche, Bronze Goddess di Estée Lauder è la scelta giusta. Questa fragranza calda e solare combina note di cocco, vaniglia, ambra e fiori bianchi, regalando un’aura sensuale e avvolgente.

È perfetto per chi ama un profumo estivo più intenso, che trasmetta la sensazione di spiagge lontane e tramonti infuocati.

Se sei amante dei profumi, non puoi perderti neanche i migliori profumi per capelli di agosto 2025. Ti stupiranno!