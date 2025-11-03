Ecco quali sono i 3 prodotti Kerastase che tutte dovrebbero provare almeno una volta: i migliori del marchio

Oggi parliamo di prodotti per capelli Kerastase, consigliatissimi e davvero incredibili per tutte. Ecco come ottenere dei capelli davvero bellissimi.

C’è un momento nella vita di ogni amante della cura dei capelli in cui si desidera qualcosa di più: un trattamento che vada oltre il semplice shampoo o balsamo, un’esperienza sensoriale capace di trasformare davvero la chioma. È esattamente ciò che ho provato la prima volta che ho usato un prodotto Kérastase. La texture setosa, il profumo elegante e – soprattutto – i risultati visibili già dal primo utilizzo mi hanno fatto capire perché questo marchio sia considerato una vera icona dell’haircare professionale.

Dopo aver testato diverse linee, ecco i tre prodotti Kérastase che, secondo me, ogni donna dovrebbe provare almeno una volta nella vita.

3 migliori prodotti Kerastase: da provare almeno una volta, ecco quali sono

Il prodotto simbolo del brand, un vero must-have. L’Elixir Ultime è un olio multiuso che nutre, illumina e protegge i capelli senza appesantirli. La sua formula è arricchita con un blend di oli preziosi – tra cui camelia, marula e argan – che donano morbidezza immediata e una brillantezza quasi specchiata.

Può essere applicato sui capelli umidi prima dell’asciugatura, per un effetto disciplinato e protetto dal calore, oppure sui capelli asciutti per definire le punte e ridurre il crespo. La cosa che amo di più? Bastano due gocce per trasformare una chioma spenta in un capello da salone. È uno di quei prodotti che, una volta provati, diventano irrinunciabili.

Masquintense, Linea nutritive Kerastate

Se i tuoi capelli sono secchi, spenti o stressati da styling e colorazioni, questa maschera è una vera salvezza. Fa parte della storica linea Nutritive, pensata per restituire idratazione profonda e morbidezza ai capelli più aridi. La Masquintense agisce come un trattamento intensivo: penetra nella fibra capillare e la nutre dall’interno, lasciando i capelli setosi, docili al pettine e incredibilmente leggeri. Il risultato è un effetto “capelli di seta” che dura diversi giorni. Personalmente la utilizzo una volta a settimana e noto ogni volta la differenza: i capelli risultano più forti, elastici e lucenti.

Kérastase Genesis Défense Thermique

Questo è il prodotto perfetto per chi lotta con la caduta da rottura o i capelli fragili. Il Genesis Défense Thermique è un termoprotettore che rinforza e protegge la fibra capillare fino a 220°C, ideale per chi utilizza spesso phon e piastra. Contiene zenzero, edelweiss e cellule native, un mix di ingredienti che fortifica i capelli dalla radice alle punte e ne migliora la resistenza.

Oltre a proteggere dal calore, riduce la rottura e dona una lucentezza naturale. È leggero, non unge e lascia i capelli morbidi e fluenti come dopo un trattamento professionale in salone.

