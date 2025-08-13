“Prima di Temptation Island ha…”: solo ora spunta fuori il retroscena su Marco Raffaelli

Marco Raffaelli è stato protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, insieme a Denise Rossi. È stata la donna a voler partecipare perché aveva scoperto un tradimento da parte sua risalente a qualche anno fa. All’interno del villaggio hanno vissuto un viaggio dei sentimenti abbastanza turbolento, soprattutto il giovane che, osservando i filmati della sua allora compagna, non è riuscito a trattenere la rabbia.

Si è infastidito per essere stato paragonato ad un tentatore e si è sentito particolarmente sminuito, tanto che ha poi voluto il falò di confronto. Nonostante le rassicurazioni di Denise, che gli ha chiesto di dare alla loro storia una seconda possibilità, non ha voluto sentire ragioni. Ma nel secondo falò, richiesto dalla donna, ha deciso di darle un’opportunità e di mettere al primo posto l’amore. Nelle ultime ore, a proposito dell’ex concorrente, è spuntato fuori un interessante retroscena che fa riferimento a qualcosa accaduto prima di Temptation Island.

Temptation Island, è stato svelato solo ora: cosa ha fatto Marco Raffaelli prima del programma

Marco e Denise, nel secondo falò di confronto a Temptation island voluto dalla donna, si sono riappacificati. Il primo ha scelto di dare un’opportunità alla loro storia, perché aveva capito di non poter mettere da parte i sentimenti che provava per lei. Sono usciti insieme dal programma, ma un mese dopo, nella puntata speciale, hanno annunciato di essersi lasciati, presentandosi separati davanti a Filippo Bisciglia.

Marco ha raccontato di aver capito di non provare gli stessi sentimenti che Denise sente nei suoi confronti e di non sognare di avere una famiglia con lei. Aveva spiegato che, prima di partecipare al format, avevano preso in considerazione la possibilità di avere un figlio insieme. Idea che, in quel momento, non era più presente tra i suoi desideri. I due si sono quindi lasciati, ma Denise non ha nascosto la speranza di poter tornare con lui. A distanza di qualche settimana dalla fine di Temptation Island è spuntato un interessante retroscena sul giovane.

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, Marco ha partecipato circa tre anni fa al programma Primo Appuntamento, in onda su Real time. Nel format due persone single si incontrano per la prima volta in un ristorante, ma non si conoscono. Nella puntata che lo ha visto protagonista ha incontrato Ylenia, una ragazza più giovane di lui. L’appuntamento, a causa della forte differenza di età, non era andato a buon fine. In seguito il giovane ha conosciuto Denise e ha iniziato una storia d’amore terminata, dopo Temptation island, con la rottura.