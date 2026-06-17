Pressione alta, come comportarsi con il caldo torrido e la stagione estiva alle porte

Con l’arrivo delle alte temperature, la pressione arteriosa può subire variazioni importanti e chi soffre di ipertensione o ipotensione deve prestare particolare attenzione ai segnali del corpo per evitare complicazioni e malesseri. L’estate è sinonimo di giornate all’aria aperta, vacanze e momenti di relax, ma il caldo intenso può rappresentare una sfida per l’organismo. Quando temperature e umidità aumentano, infatti, il sistema cardiovascolare è chiamato a un lavoro supplementare per mantenere l’equilibrio dell’organismo. La pressione arteriosa e il caldo estivo sono strettamente collegati e conoscere questo rapporto può aiutare a prevenire problemi anche seri. Le persone che convivono con valori pressori elevati spesso si chiedono come affrontare i mesi più caldi senza correre rischi. Gli esperti ricordano che le variazioni …

Con l’arrivo delle alte temperature, la pressione arteriosa può subire variazioni importanti e chi soffre di ipertensione o ipotensione deve prestare particolare attenzione ai segnali del corpo per evitare complicazioni e malesseri.

L’estate è sinonimo di giornate all’aria aperta, vacanze e momenti di relax, ma il caldo intenso può rappresentare una sfida per l’organismo. Quando temperature e umidità aumentano, infatti, il sistema cardiovascolare è chiamato a un lavoro supplementare per mantenere l’equilibrio dell’organismo. La pressione arteriosa e il caldo estivo sono strettamente collegati e conoscere questo rapporto può aiutare a prevenire problemi anche seri.

Le persone che convivono con valori pressori elevati spesso si chiedono come affrontare i mesi più caldi senza correre rischi. Gli esperti ricordano che le variazioni della pressione durante l’estate sono un fenomeno frequente e che in alcuni casi può essere necessario confrontarsi con il medico per verificare l’adeguatezza delle terapie. Allo stesso tempo, chi tende ad avere la pressione bassa può sperimentare sintomi come debolezza, capogiri e sensazione di svenimento.

Perché il caldo cambia l’equilibrio della pressione

Quando il termometro sale, il corpo attiva una serie di meccanismi per disperdere il calore in eccesso. Tra questi c’è la dilatazione dei vasi sanguigni, un processo naturale che favorisce la dispersione del calore ma che può influenzare i valori della pressione arteriosa. Le temperature elevate possono determinare una riduzione della pressione, soprattutto nelle persone più sensibili o in chi assume farmaci antipertensivi.

Secondo Giovanna Geraci, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e direttrice della Cardiologia dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, è importante comprendere come il caldo possa modificare l’equilibrio cardiovascolare. In alcuni casi, chi soffre di ipertensione potrebbe dover verificare insieme al medico la gestione della terapia per evitare eccessivi abbassamenti pressori. Al contrario, nelle persone predisposte all’ipotensione, il rischio di giramenti di testa, stanchezza e svenimenti aumenta sensibilmente durante le ondate di calore, soprattutto se si trascorrono molte ore all’aperto o in ambienti poco ventilati.

I comportamenti che aiutano a evitare rischi e malesseri

Uno degli aspetti più importanti riguarda l’idratazione. Con il caldo si perdono liquidi attraverso la sudorazione e questo può influire direttamente sulla pressione. Bere acqua in modo regolare durante la giornata è una delle strategie più efficaci per sostenere il corretto funzionamento dell’organismo. È inoltre consigliabile evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata e preferire ambienti freschi e ben aerati quando le temperature raggiungono livelli particolarmente elevati.

Un altro errore comune consiste nel sottovalutare sintomi apparentemente banali come stanchezza improvvisa, vertigini o senso di debolezza. Questi segnali possono indicare che il corpo sta faticando ad adattarsi alle condizioni climatiche. Monitorare la pressione con regolarità durante l’estate può aiutare a individuare eventuali variazioni significative e a intervenire tempestivamente. Per chi segue una terapia farmacologica, ogni modifica deve essere valutata esclusivamente dal medico, evitando iniziative personali che potrebbero compromettere l’equilibrio cardiovascolare. Con l’estate alle porte, prestare attenzione ai cambiamenti dell’organismo rappresenta uno strumento prezioso per affrontare il caldo in maggiore sicurezza e serenità.