Idea anti spreco semplice e deliziosa: prova le polpette con carne grigliata avanzata

Hai organizzato una grigliata con gli amici nel weekend o durante la settimana e la carne è avanzata? Non buttare via nulla, ti spieghiamo come poter riciclare gli avanzi senza sprechi. Anche la carne grigliata, indipendentemente dalla tipologia, può essere riutilizzata in un modo pratico e veloce: trasformandola in polpette!

Le polpette con la carne grigliata avanzata sono semplicissimi da preparare. Puoi sbizzarrirti con gli ingredienti e arricchire le tue polpette con ortaggi freschi di stagione o altri alimenti a piacere. Potrai gustare queste polpette sia calde che fredde, perfette quindi da portare al mare o in ufficio come pranzo al sacco.

Come preparare le polpette con carne grigliata avanzata: la ricetta di cui non potrai più fare a meno

Salsicce, hamburger e chi più ne ha più ne metta: la carne cotta alla griglia non va assolutamente sprecata, anzi! Esistono tantissimi modi per poter riutilizzare il cibo già cotto, proprio per evitare sprechi.

Oggi ti spieghiamo come preparare queste deliziose polpette da servire come secondo piatto insieme a un contorno leggero di verdure.

Ingredienti

200 gr di carne avanzata

1 patata

1 uovo

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

1/2 limone

sale

pepe

pangrattato

Procedimento

La prima cosa da fare è sbucciare la patata e cuocerla in acqua bollente per qualche minuto. Tagliala a tocchetti, in questo modo cuocerà prima. Quindi, scola la patata e schiacciala con una forchetta in una ciotola, poi aggiungi l’uovo sbattuto, lo spicchio d’aglio tritato e un ciuffo di prezzemolo. Amalgama il tutto, aggiungi quindi la scorza di un limone che avrai grattugiato in precedenza, il pangrattato e un pizzico di sale. Se preferisci, aggiungi anche il pepe. Ora unisci la carne grigliata avanzata, ti consigliamo di tritarla con un coltello o direttamente in un mixer. Amalgama il tutto, dovrai ottenere un impasto compatto e facile da modellare. Forma le tue polpette, quindi cuoci in friggitrice ad aria o in una padella con un filo d’olio. Porta in tavola le tue polpette con carne grigliata avanzata!

Il procedimento, come avrai potuto notare, è davvero semplicissimo. Ti consigliamo di non omettere la patata, è l’ingrediente che renderà le tue polpette più morbide e compatte. Sbizzarrisciti con le spezie e le erbe aromatiche che preferisci, in questo modo potrai personalizzare le tue polpette fatte in casa con la carne grigliata!