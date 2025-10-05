Più buona della solita lasagna | pasta al forno con la zucca da bis assicurato

Pasta al forno con la zucca: altro che solita lasagna della domenica, questa è da bis assicurato, una ricetta autunnale da provare subito!

Sai quelle domeniche in cui hai voglia di un piatto speciale e decisamente diverso dal solito? Ecco, la pasta al forno con la zucca è proprio così. Un piatto che nonostante la semplicità, conquista già dall’aspetto, non ti dico poi quando l’assaggi, ti garantisco che sparisce in un attimo. Fidati che questa è una versione di certo sorprendente e forse pure più gustosa della classica lasagna ti ho detto tutto!

La cosa bella, è che per preparare questa pasta al forno alla zucca, servono pochi ingredienti ma combinati così bene, che è una goduria dal primo all’ultimo boccone. Ovviamente l’ingrediente principale è la zucca, tanto dolce e cremosa, che avvolge meravigliosamente la pasta, insieme alla meravigliosa combo di gustosa besciamella e un tocco di parmigiano che diventa una crosticina irresistibile dopo la cottura. In più, un irresistibile base di salsicce sbriciolate, completerà il tutto rendendo questa pasta al forno irresistibile per davvero!

Pasta al forno con la zucca: una porzione non basta, il bis lo fai per forza!

Allora, che ne dici? Io dico di non perdere altro tempo. Allaccia il grembiule quindi, mettiamo su l’acqua, prepariamo gli ingredienti e mettiamoci all’opera, oggi la pasta al forno con la zucca, la prepariamo insieme e ti garantisco che sarà davvero un successone, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Pasta al forno con la zucca

Per 4 persone

350 g di pasta

400 g di salsicce

600 g di zucca

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

1 spicchio di aglio

100 g di parmigiano grattugiato

Per la besciamella

500 ml di latte

50 g di burro

50 g di farina 00

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 pizzico di noce moscata

Come si prepara la Pasta al forno con la zucca