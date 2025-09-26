Piccoli ma potentissimi | i miei muffin sono morbidissimi e scoppiano di cioccolato

Muffin con le gocce di cioccolato: morbidissimi e scoppiano di golosità, saranno pure piccoli ma potentissimi, conquistano tutti!
Non c’è niente di meglio di un muffin caldo appena sfornato, vero? La bellezza di questi muffin con le gocce di cioccolato sta proprio nella loro semplicità, infatti si preparano con tutti ingredienti che tutti abbiamo in casa e il risultato è sempre perfetto. Ne ho provate diverse ma quando ho scoperto questa ricetta, finalmente mi vengono morbidi, profumati, dolci al punto giusto e pieni di cioccolato che scoppia ad ogni morso tanto che fidati, uno tira l’altro!
Tutto ciò che devi fare? Beh, unire pochi ingredienti insieme: parliamo di uova, latte, burro, zucchero e farina, con l’aggiunta incredibile di una cascata di gocce di cioccolato. Si mescolano velocemente, si crea un vellutato impasto e tutto ciò che devi fare poi e guardarli crescere in forno. Quindi fidati di me e non cercare oltre, l’impasto per muffin perfetti e questo, provare per credere!
Muffin con le gocce di cioccolato: la ricetta per renderli perfetti!
Allaccia il grembiule quindi, prepara la teglia dei muffin e tieni a portata di mano un cucchiaio per assaggiare l’impasto, perché sono sicura che lo farai! Vedrai che questi Muffin con gocce di cioccolato possono essere anche semplici ma chiunque ti chiederà la ricetta. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Muffin con le gocce di cioccolato
Per circa 20 muffin
- 4 uova
- 250 g di zucchero
- 250 ml di latte
- 225 g di burro
- 500 g di farina 00
- 1 bustina di lievito in polvere per dolci
- 1 bustina di vanillina
- Un pizzico di sale
- 180 g di gocce di cioccolato fondente
Come si preparano i Muffin con le gocce di cioccolato
- Inizia preriscaldando il forno a 180 gradi ventilato e prepara la teglia con pirottini di carta o leggermente imburrata. In una ciotola capiente poi, sbatti le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, unisci anche il latte e il burro fuso tiepido, mescolando delicatamente.
- A questo punto setaccia la farina insieme al lievito, alla vanillina e al pizzico di sale. Aggiungili poco per volta al composto umido, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto per non smontare il tutto.
- Versa infine le gocce di cioccolato e mescola delicatamente, distribuendole uniformemente nell’impasto. Con un cucchiaio o un mestolo, riempi i pirottini fino a circa 3/4 della loro capacità cresceranno in forno senza problemi.
- Inforna per 18-20 minuti e quando saranno dorati in superficie e alti, potrai sfornarli. Lasciali quindi leggermente raffreddare prima di toglierli dagli stampi e così manterranno tutta la loro morbidezza.
- Ecco quindi pronti i tuoi muffin con le gocce di cioccolato, piccoli ma potentissimi, morbidi, profumati e con esplosioni di cioccolato in ogni boccone. Fidati, conquisteranno tutti al primo morso e se ami i dolci veloci e golosi, prova anche il tortini all’ananas, che è un’altra incredibile goduria che si scioglie in bocca. Buon appetito!