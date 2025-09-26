Piccoli ma potentissimi | i miei muffin sono morbidissimi e scoppiano di cioccolato

Muffin con le gocce di cioccolato: morbidissimi e scoppiano di golosità, saranno pure piccoli ma potentissimi, conquistano tutti! Non c’è niente di meglio di un muffin caldo appena sfornato, vero? La bellezza di questi muffin con le gocce di cioccolato sta proprio nella loro semplicità, infatti si preparano con tutti ingredienti che tutti abbiamo in casa e il risultato è sempre perfetto. Ne ho provate diverse ma quando ho scoperto questa ricetta, finalmente mi vengono morbidi, profumati, dolci al punto giusto e pieni di cioccolato che scoppia ad ogni morso tanto che fidati, uno tira l’altro! Tutto ciò che devi fare? Beh, unire pochi ingredienti insieme: parliamo di uova, latte, burro, zucchero e farina, con l’aggiunta incredibile di una cascata …

Muffin con le gocce di cioccolato: la ricetta per renderli perfetti!

Allaccia il grembiule quindi, prepara la teglia dei muffin e tieni a portata di mano un cucchiaio per assaggiare l’impasto, perché sono sicura che lo farai! Vedrai che questi Muffin con gocce di cioccolato possono essere anche semplici ma chiunque ti chiederà la ricetta. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Muffin con le gocce di cioccolato

Per circa 20 muffin

4 uova

250 g di zucchero

250 ml di latte

225 g di burro

500 g di farina 00

1 bustina di lievito in polvere per dolci

1 bustina di vanillina

Un pizzico di sale

180 g di gocce di cioccolato fondente

Come si preparano i Muffin con le gocce di cioccolato