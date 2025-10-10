Piccoli gesti che ti faranno riscoprire la voglia di ricominciare

Fai come me e ritroverai equilibrio, motivazione ed energia dopo l’estate, bastano piccoli gesti quotidiani e nuove abitudini sane.

L’estate è finita da un bel po’ e con lei anche le giornate leggere e senza orari e ritmi serrati. Il ritorno alla routine può sembrare difficile, ma in realtà è l’occasione perfetta per ricominciare da te stesso. Settembre e ottobre sono i mesi del reset personale, un periodo ideale per riorganizzare la tua vita, rimettere ordine nelle abitudini e ricaricare corpo e mente. Vediamo come procedere visto che siamo già ad ottobre.

Voglia di ricominciare, una piccola guida che ti faciliterà

Se hai voglia di ricominciare ecco una piccola guida così da affrontare ottobre con la giusta energia fisica e mentale, lasciandoti alle spalle lo stress e accogliendo nuove opportunità. Consigli pratici e strategie per ripartire con energia, serenità e nuove buone abitudini che dureranno nel tempo, provaci.

1. Rinfresca corpo e mente: Durante le vacanze, è normale lasciarsi andare a qualche stravizio, sgarro, ma ora il corpo chiede equilibrio e cura, procedere così.

Bevi tanta acqua e tisane depurative.

Riduci zuccheri e cibi pesanti ti sentirai meglio subito.

Fai il pieno di frutta e verdura di stagione: uva, mele e zucca sono perfetti per depurare e rinforzare il sistema immunitario, funziona!

2. Ritrova il tuo ritmo naturale. Tornare alla routine significa iniziare con piccoli passi, non è necessario correre.Il segreto è essere costanti così da creare una routine piacevole che ti aiuterà a mantenerla nel tempo.

Fissa un orario regolare per dormire e svegliarti.

Dedica 10 minuti ogni mattina a respirare o meditare.

Organizza la giornata con obiettivi realistici, senza esagerare.

3. Muoviti per rigenerarti. Il movimento è il modo più semplice per riattivare corpo e mente, non serve iscriversi subito in palestra o fare sforzi estremi, procedere così.

Cammina 30 minuti al giorno.

Scegli un’attività che ti diverte come il ballo, il nuoto, yoga, jogging o pilates.

Preferisci la natura, stare all’aria aperta aiuta a scaricare lo stress e ricaricare energia positiva.

4. Crea nuove abitudini, un giorno alla volta. È il momento perfetto per stabilire obiettivi concreti e realistici, poniti delle domande come:

Cosa voglio migliorare nei prossimi mesi?

Quale piccola abitudine mi farebbe stare meglio?

Appunta su un quaderno e inizia con una sola nuova abitudine alla volta, per esempio:

Bere più acqua.

Spegnere lo smartphone un’ora prima di dormire.

Fare una camminata dopo cena.

Ogni piccolo cambiamento costante costruisce una versione migliore di te, da provare!

5. Coltiva il benessere emotivo. Dopo le vacanze, può capitare di sentirsi un po’ giù. È del tutto normale, la chiave è prendersi cura anche della mente, non solo del corpo.

Pratica gratitudine: ogni sera pensa a tre cose belle della giornata.

Dedica tempo a ciò che ami davvero, anche un hobby.

Circondati di persone che ti fanno stare bene che ti trasmettono serenità.

Limita il tempo sui social e riempi la giornata di esperienze reali.

Ottobre è il tuo nuovo inizio

È vero che l’estate ti ha regalato leggerezza, ma ora è il momento di trasformarla in energia stabile e consapevole, devi ripartire con la giusta mentalità. Il che significa volersi bene ogni giorno, basta iniziare con un gesto piccolo ma costante.