Perdere peso partendo dalla colazione: 10 idee pratiche e gustose

Colazione perfetta per dimagrire: 10 combinazioni per perdere peso con gusto, con queste ricette pratiche la giornata inizia con energia

La colazione è davvero il pasto più importante della giornata, soprattutto se vuoi perdere peso senza rinunciare al gusto. Non parlo solo di cereali tristi o di frullati insipidi, ma di creare con le giuste combinazioni una colazione perfetta, così che puoi iniziare la giornata sazia, soddisfatta e con il metabolismo attivo. Tutto dipende dagli ingredienti che scegli e da come li abbini, in questo modo puoi avere la giusta energia, proteggi i muscoli, stabilizzi la glicemia e allo stesso tempo non rimpiangi l’assenza di dolci o snack calorici.

La cosa bella, è che non serve essere chef o passare ore in cucina, ma poche mosse e ingredienti semplici per creare piatti che favoriscono il dimagrimento, aumentano il senso di sazietà e ti fanno iniziare la giornata col piede giusto. Dalla combinazione di proteine magre, grassi buoni e fibre, nascono 10 ricette pratiche e gustose che ti faranno dimenticare le colazioni noiose. Ognuna è studiata per bilanciare zuccheri e nutrienti, così il tuo corpo brucia energia in modo più efficiente e tu non hai quella fame improvvisa a metà mattina.

La colazione giusta per perdere peso

La colazione è davvero il pasto più importante della giornata e può fare la differenza se il tuo obiettivo è dimagrire e sentirti bene durante la giornata. Una colazione ricca di proteine, fibre e grassi buoni tiene lontana la fame, regola lo zucchero nel sangue e aiuta a evitare spuntini fuori controllo.

10 colazioni per perdere peso

Yogurt greco + frutta e semi: per fare il carico di proteine e fibre.

Ingredienti per 1 porzione

200 g di yogurt greco 0% grassi

100 g di frutti di bosco misti o una mela a pezzi

1 cucchiaio di semi di chia o semi di lino

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

Preparazione: versa lo yogurt, aggiungi la frutta e i semi, mescola e gusta.

Porridge di avena integrale e banana

Per chi ama qualcosa di caldo appena svegli, da energia e ti mantiene sazio a lungo.

Ingredienti per 1 porzione

40 g di fiocchi d’avena integrale

200 ml di latte scremato o vegetale

1 banana media a fette

1 pizzico di cannella

Preparazione: porta a bollore il latte, aggiungi l’avena, fai cuocere 5-7 minuti mescolando finché diventa cremoso, versa in una ciotola, aggiungi banana e cannella.

Toast integrale con uovo e avocado

Colazione salata, saziante e bilanciata: anche questa ricca di proteine, fibre e grassi buoni per una colazione che tiene sotto controllo appetito e glicemia.

Ingredienti per 1 porzione

1 fetta di pane integrale

1/2 avocado maturo

1 uovo

1 pizzico di sale e pepe

Basilico o prezzemolo 4-5 foglioline

Preparazione: tosta il pane, schiaccia l’avocado sulla fetta, cuoci l’uovo (alla coque o in camicia), sistemalo sopra l’avocado, aggiusta di sale e pepe e aggiungi erbe a piacere.

Smoothie proteico e fruttato

Perfetto se sei di corsa, leggero ma nutriente, in più ricco di fibre, antiossidanti e nutrienti: ottimo per tenere lontani gli spuntini a metà mattina.

Ingredienti pere 1 porzione

200 ml di latte di mandorla o latte scremato

100 g di frutti di bosco congelati o 1 mela + una manciata di spinaci

1 cucchiaio di semi di chia

15 g di proteine in polvere neutra o yogurt greco (facoltativo)

Preparazione: frulla tutto fino ad consistenza liscia e se vuoi, puoi aggiungere un pizzico di cannella.

Uova strapazzate con verdure + fetta di pane integrale

Una colazione proteica salata, perfetta se preferisci iniziare la giornata con qualcosa di forte: ti aiutano a sentirti pieno più a lungo e a non sentire il senso di fame.

Ingredienti per 1 porzione

2 uova

1 manciata di spinaci o zucchine a pezzetti

1 cucchiaino di olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

1 fetta di pane integrale

Preparazione: scalda l’olio, cuoci le verdure 2-3 minuti, aggiungi le uova sbattute, mescola finché si rassodano e servile con il pane tostato.

Porridge freddo con fiocchi d’avena, yogurt e frutta (overnight oats)

Comodo per la mattina poiché fatto la sera prima: anche in questo caso, la colazione è completa, ricca di fibre, proteine e carboidrati lenti.

Ingredienti per 1 porzione

40 g di fiocchi d’avena integrali

150 g di yogurt magro o greco

100 ml di latte scremato o vegetale

1 cucchiaino di semi di lino

1 frutto a scelta (mela, pera, frutti di bosco)

Preparazione: la sera mescola avena, latte, yogurt e semi in un vasetto, copri e lascia in frigo. Al mattino aggiungi la frutta ed è fatta!

Toast integrale con ricotta magra e frutta

Per chi preferisce qualcosa di dolce ma con meno zuccheri raffinati: ti senti più sazio e fai il carico di proteine giuste per far partire con energia la giornata.

Ingredienti per 1 porzione

1 fetta pane integrale tostato

80 g di ricotta magra

1 cucchiaino di miele o un frutto a fette (pera o pesca)

1 pizzico di cannella

Preparazione: spalma la ricotta sul pane, aggiungi la frutta o il miele, spolvera con cannella e senti che bontà.

Chia pudding con latte vegetale e frutta

Perfetta se ami una colazione particolare e che ti faccia sentire sazia a lungo. Anche qui trovi il giusto mix di grassi buoni e fibre.

Ingredienti per 1 porzione

30 g semi di chia

200 ml di latte di mandorla o scremato

1 cucchiaino di miele

50 g di frutta a pezzi tipo fragole, mirtilli, mela o altro

Preparazione: la sera mescola semi di chia, latte e miele, lascia in frigo tutta la notte e al mattino aggiungi la frutta.

Pancake integrali con banana e farina d’avena

La versione sana di un classico che piace a tutti: preparato così non t’ingrassa poiché povero di grassi e zuccheri ma ti consoli.

Ingredienti per 1 porzione, circa 2 pancakes medi

60 g farina d’avena integrale

1 banana matura

2 albumi

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

1 goccio di latte scremato se serve

Preparazione: schiaccia la banana, aggiungi albumi, farina d’avena, lievito e mescola fino ad ottenere una pastella densa. Cuoci in padella antiaderente oleata, 2-3 minuti per lato. Puoi aggiungere se vuoi frutta fresca o un filo di miele.

Smoothie verde + fette biscottate integrali

Una colazione leggera ma nutriente e con poche calorie: ricca di fibre, vitamine, acqua e croccantezza che aiutano a sentirti piena senza appesantirti.

Ingredienti per 1 porzione

200 ml acqua o tè verde freddo

50 g di spinaci

1 kiwi o 1 mela

1 cucchiaio di semi di lino o chia

2 fette biscottate integrali con un velo sottile di ricotta o burro di mandorle

Preparazione: frulla acqua, spinaci, frutta e semi, servi con le fette biscottate.

Perché fare colazione aiuta a dimagrire

Queste ricette puntano tutto su proteine di qualità, fibre, carboidrati complessi e grassi buoni, tutti ingredienti che secondo gli esperti aiutano a controllare la fame e a stabilizzare zucchero e insulina, fattori chiave se vuoi dimagrire.

Per cui riassumendo: scegliere di fare una buona colazione come queste elencate, garantisce giusta energia per affrontare la giornata e riduce il rischio di abbuffate o spuntini fuori pasto. In più, assumi il giusto mix di fibre, proteine, carboidrati, vitamine, grassi e nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno.

Dunque perdere peso partendo dalla colazione è possibile con ricette semplici, gustose e ben bilanciate come queste che hanno dalle 400 alle 600 calorie. Provale tutte e vedi già dai primi giorni, come il corpo e la bilancia ti ringraziano.