Perdere peso in estate senza andare a correre: 3 esercizi per bruciare grassi consigliati dai personal trainer

L’estate è arrivata e con lei anche la fatidica “prova costume“. Sono dell’opinione che non ci si debba vergognare per qualche chiletto di troppo, però comprendo anche chi vorrebbe perdere un po’ di peso, cosa a volte utile non solo per motivi estetici.

Per il resto, sentirsi a proprio agio con se stesse è estremamente importante. Come fare per perdere un po’ di peso in modo salutare? Mangiare bene (e non necessariamente poco), magari consultando anche un nutrizionista, e fare esercizio fisico, senza esagerare e senza inutili fissazioni.

Per questo, alcune donne potrebbero chiedersi quali siano i migliori esercizi per bruciare calorie nel tempo.

3 esercizi per bruciare calorie e che non prevedono la corsa

Correre con questo caldo e questo sole non è sempre indicato. Per inciso, è molto difficile per chi non è abituato a praticare attività sportiva. Per questo, voglio proporti degli esercizi alternativi adattissimi alle donne.

Il primo è il burpees, ottimo per chi vuole bruciare peso in poco tempo. Si parte in piedi, poi si scende rapidamente in accovacciata poggiando le mani a terra.

Da lì, si saltano indietro i piedi fino a raggiungere la posizione plank. Si può aggiungere una flessione (facoltativa), quindi si riportano i piedi vicino alle mani con un altro salto e si conclude il movimento con un salto verso l’alto, sollevando le braccia.

In 30 secondi puoi bruciare fino a 12-14 calorie. È un esercizio esplosivo che aumenta la frequenza cardiaca, stimola il metabolismo e tonifica rapidamente. Mi raccomando, se non sei abituata a farne parti piano e con pochi alla volta.

Un altro esercizio adattissimo per perdere peso in poco tempo? Il jumping squat. Prima di eseguirlo, però, ti consiglio di imparare come fare uno squat normale. Infatti si parte in posizione di squat, con i piedi alla larghezza delle spalle.

Si scende portando il sedere indietro e piegando le ginocchia, poi si spinge con forza verso l’alto eseguendo un salto. L’atterraggio deve essere controllato e morbido, per poi tornare subito in posizione di squat e ripetere.

Oltre a migliorare il tono muscolare, aumenta il battito cardiaco e attiva il core. Eseguiti in circuito, possono far bruciare fino a 100 calorie in 10 minuti.

L’ultimo esercizio che ti consiglio ha come target gli addominali. Sto parlando dei mountain climbers, tanto odiati quanto efficaci. Si parte in posizione plank, con le mani ben salde sotto le spalle.

Da lì, si porta velocemente un ginocchio verso il petto e poi si alterna con l’altro, mantenendo sempre il core contratto e un ritmo costante per tutta la durata dell’esercizio. Un ottimo brucia-grassi! Ora che lo sai, non ti resta che provare ad integrare questi esercizi a corpo libero nella tua routine di allenamento.