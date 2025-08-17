Non ci crederai mai: il motivo sorprendente per cui si regalano forbici alle spose

Conosci la tradizione di regalare forbici alle spose? Forse ti sarai anche chiesta quale sia il motivo dietro quest’usanza così peculiare.

Ebbene: sto per svelartelo. Ti sembrerà assurdo, lo so, ma la verità è che ha perfettamente senso, quanto meno da un punto di vista culturale.

È infatti parte di tutte quelle usanze scaramantiche che riguardano i matrimoni. Cerchiamo di approfondirne qualcuna, questa inclusa.

Perché si regalano forbici alle spose: ecco svelato l’incredibile motivo

Prima di tutto, le forbici erano considerate un talismano contro il male: il loro potere di “tagliare” veniva associato alla capacità di recidere negatività, invidie e malocchi. Donarle alla sposa significava quindi proteggerla in questo nuovo capitolo della vita.

In secondo luogo, il dono delle forbici simboleggiava il taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita insieme al marito. Il matrimonio, infatti, segna sempre un cambiamento, e le forbici diventavano il simbolo concreto di questa trasformazione.

Non mancava poi una componente pratica: in epoche in cui la dote comprendeva oggetti utili alla vita domestica, le forbici avevano un valore concreto per la futura gestione della casa. Per questo, il regalo non era percepito come freddo o inappropriato, bensì come beneaugurante.

Curioso anche un dettaglio scaramantico: spesso la sposa, per “neutralizzare” l’aspetto potenzialmente negativo del dono (un oggetto che taglia), offriva in cambio una moneta a chi regalava le forbici. In questo modo, non si trattava più di un regalo gratuito, ma di un piccolo scambio, che scongiurava l’idea di “tagliare” l’amicizia o l’affetto tra le persone coinvolte.

Oggi molte di queste tradizioni sopravvivono più come curiosità o gesti simbolici che come vere e proprie superstizioni. Eppure, continuano ad affascinare e ad aggiungere un tocco di magia alle nozze.

Perché le amiche firmano le scarpe della sposa ai matrimoni

Passiamo adesso ad un’altra interessante tradizione, molto diffusa in Italia meridionale e in Grecia.

La sera prima o la mattina delle nozze, le amiche nubili della sposa scrivono i loro nomi sulla suola delle sue scarpe. Durante la giornata, tra camminate, balli e festeggiamenti, inevitabilmente alcuni nomi si cancelleranno.

La superstizione vuole che i nomi che resteranno intatti fino alla fine della festa indichino le ragazze che si sposeranno a loro volta entro breve tempo.

Insomma, un’altra interessante usanza. Se sei prossima a prendere parte ad un matrimonio (e magari sarai una delle amiche che firmeranno la scarpa della sposa), assicurati di avere delle unghie super chic. Consulta la nostra guida: “unghie matrimonio invitata“, ti sarà di grande aiuto.