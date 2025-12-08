Perché non si regalano le scarpe, se lo hai sentito da tua nonna ma non sai perché te lo svelo io

Mai regalare un paio di scarpe o almeno questo è quello che dice la tradizione. Ma ti sei mai interrogato sul perché? Scopriamolo assieme, potrebbe sorprenderti più di quanto pensi.

Se almeno una volta nella vita hai pensato di regalare un paio di scarpe a qualcuno, potresti aver sentito la voce ferma della nonna dire: “Le scarpe non si regalano!” Una frase che, per molti, appartiene ai ricordi d’infanzia, ma che affonda le sue radici in una superstizione diffusa in diverse culture.

Non tutti ne conoscono il motivo, e spesso questo divieto sembra solo una delle tante regole non scritte tramandate di generazione in generazione. In realtà, dietro la tradizione si nascondono spiegazioni simboliche, storiche e perfino psicologiche, esattamente come per le superstizioni sul matrimonio curiose.

Perché non si regalano le scarpe: ti svelo il motivo

L’idea principale alla base di questa superstizione è che regalare scarpe porti sfortuna, soprattutto nei rapporti affettivi. Secondo la leggenda, donare un paio di scarpe a una persona amata potrebbe “aiutarla ad andarsene”, ovvero invitarla simbolicamente a camminare via dalla tua vita. Le scarpe, essendo strumenti per spostarsi, vengono viste come un oggetto che favorisce la distanza, la separazione e in alcuni casi perfino la rottura definitiva di un legame.

Da qui deriva la credenza che regalarle a partner, amici o familiari possa creare conflitti o allontanamenti. Questa superstizione non è esclusivamente italiana: in diversi paesi orientali, come Cina e Giappone, regalare scarpe è associato a sfortuna o infelicità. In Cina, ad esempio, la parola “scarpa” suona simile a un termine legato alla malasorte, e per questo motivo si evita di offrirle come dono, soprattutto in contesti amorosi.

È curioso notare come, nonostante le differenze culturali, il simbolismo dell’allontanamento sia presente un po’ ovunque. C’è poi una spiegazione più antica e pragmatica.

Un fondo di verità nella superstizione sul regalare le scarpe

Un tempo, le scarpe erano oggetti costosi e difficili da procurare. Regalare un paio di scarpe, quindi, poteva essere interpretato come un gesto che metteva in imbarazzo chi le riceveva, oppure come un dono troppo “importante”, da contraccambiare con qualcosa di pari valore.

In alcune comunità rurali, inoltre, si credeva che donare scarpe potesse “prendere potere” su chi le riceveva, poiché erano legate al cammino personale e al destino dell’individuo.

Oggi, ovviamente, il significato pratico è quasi scomparso, ma la superstizione continua a circolare, alimentata dalle nonne che, sagge e prudenti, preferiscono non sfidare la sorte. Per questo motivo esiste un piccolo trucco per “aggirare” la credenza: chi riceve le scarpe può dare in cambio una moneta, anche simbolica. In questo modo, il dono si trasforma in un acquisto, e l’effetto negativo della superstizione viene neutralizzato.

È un gesto semplice, ma che molte famiglie continuano a rispettare. Che tu ci creda o no, la superstizione sulle scarpe fa parte di quel patrimonio affettivo che rende speciali le tradizioni tramandate dai nonni. Non è tanto una questione di sfortuna, quanto un modo per ricordare l’importanza dei legami e il valore simbolico degli oggetti che scambiamo. E forse, in fondo, seguire questi piccoli rituali è solo un modo per restare un po’ più vicini alle nostre radici.