Peperoni ripieni traboccanti | la ricetta ricca della nonna non stanca mai

La ricetta ricca della nonna non stanca mai: con i Peperoni ripieni della nonna, traboccanti di gusto, non sbagli un colpo! Sai quei piatti che appena li porti a tavola senti un profumo che ti avvolge e ti fa subito venire fame? Ecco, i peperoni ripieni della nonna sono proprio così. Un piatto che non conosce stagioni, perché trabocca di gusto e mette d’accordo tutti, grandi e piccoli. Fidati, appena li assaggi capisci che non puoi più farne a meno: sono ricchi, morbidi dentro e saporiti fuori, una vera coccola di cucina. Il bello dei peperoni ripieni è che, nonostante sembrino un piatto elaborato, in realtà sono semplicissimi. Pochi ingredienti, genuini e pieni di carattere: pane, pomodori, olive, capperi e …

La ricetta ricca della nonna non stanca mai: con i Peperoni ripieni della nonna, traboccanti di gusto, non sbagli un colpo!

Sai quei piatti che appena li porti a tavola senti un profumo che ti avvolge e ti fa subito venire fame? Ecco, i peperoni ripieni della nonna sono proprio così. Un piatto che non conosce stagioni, perché trabocca di gusto e mette d’accordo tutti, grandi e piccoli. Fidati, appena li assaggi capisci che non puoi più farne a meno: sono ricchi, morbidi dentro e saporiti fuori, una vera coccola di cucina.

Il bello dei peperoni ripieni è che, nonostante sembrino un piatto elaborato, in realtà sono semplicissimi. Pochi ingredienti, genuini e pieni di carattere: pane, pomodori, olive, capperi e quella provola che fila al primo taglio. Ti dico solo che quando li preparo, spariscono in un attimo dal piatto da portata. E credimi, l’abbinamento è così generoso e sorprendente che ti fa pensare subito alle ricette ricche della nonna, quelle che non ti stancano mai e che vorresti sempre trovare pronte.

Peperoni ripieni: con la ricetta della nonna non sbagli un colpo!

Insomma, non hai scuse: questi peperoni ripieni traboccanti sono il piatto giusto quando vuoi stupire senza complicarti la vita. Riempiono la tavola di colore e profumo, e fanno sempre centro. Quindi allaccia il grembiule, accendi il forno e iniziamo a prepararli insieme!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per i Peperoni ripieni

Per 4 persone

4 peperoni rossi o gialli

250 g di pane raffermo

200 g di pomodori San Marzano

150 g di olive nere snocciolate

2 cucchiai di capperi dissalati

3 uova

200 g di provola o scamorza

5-6 cucchiai di pecorino romano

150 ml di acqua

1 spicchio di aglio

Prezzemolo q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si preparano i Peperoni ripieni