Con il pedicure curativo rigeneri corpo e mente, una coccola che non puoi lasciarti sfuggire

Il pedicure curativo aiuta anche il corpo e la mente, ti rigenera è una vera coccola che devi concederti con una certa frequenza.

Ognuna di noi merita coccole, dei piccoli e semplici gesti come carezze, abbracci o baci che apportano tanti benefici psicologici e fisiologici, ma lo sai che tutto potrebbe partire dai piedi? Prendersi cura dei piedi è fondamentale e non si dovrebbe trascurare nulla, non possiamo definirla una semplice coccola estetica, ma molto di più. Vediamo perché il pedicure curativo va a rigenerare corpo e mente.

Pedicure curativo: tutto quello che nessuno ti ha detto

Oggi vogliamo parlare del pedicure curativo, si pensa che si tratti solo di una pedicure estetica, ma si tratta di un vero e proprio trattamento di cura e non solo bellezza. Il pedicure curativo aiuta a risolvere problemi così da ritrovare salute e comfort per i nostri piedi. È arrivato il momento di prendersi cura come si deve, non solo si percepirà una sensazione di sollievo, ma si possono anche prevenire le lesioni e le infiammazioni, migliora la postura e l’appoggio del piede e la pelle sarà anche più elastica e nutrita. Non resta che scoprirlo. Sarebbe preferibile fare il pedicure curativo da un personale esperto.

Si procede così: mettere acqua tiepida e sapone antibatterico in una bacinella e immergere i piedi, così andiamo ad eliminare lo sporco e ammorbidiamo la pelle dei piedi. Step successivo è tagliare le unghie usando delle forbicine o usando una tronchesina apposita, cercare seguire la forma naturale dell’unghia. Non tagliare troppo ai lati ed è meglio dare una forma tonda per prevenire le unghie incarnite. Step successivo è rimuovere le cuticole, infine con una lima professionale andiamo a rimuovere i calli, così la pelle sarà liscia e setosa.

Fatto ciò facciamo lo scrub ai piedi usando un prodotto specifico e di qualità, sciacquiamo i piedi e applichiamo una crema nutriente per idratare la pelle, non solo si va a stimolare la circolazione, favorire il rilassamento dei piedi,.

I benefici che ne trarrai

Lo sia che con il pedicure curativo potrai notare diversi benefici? Dal punto di vista igienico i piedi non avranno cellule morte che spesso si accumulano sui piedi e tra le dita. Se non vanno rimosse si può andare incontro alla proliferazione batterica, allo sviluppo di funghi che possono causare non solo cattivi odori, ma anche malattie. Inoltre con un pedicure si possono anche rilevare e trattare eventuali anomalie o patologie dei piedi e delle unghie. Pensiamo alle verruche, onicomicosi che possono causare dolore e fastidio.

Ricorda sempre di eseguire il pedicure curativo almeno ogni 3-4 settimane, ovviamente dipende dalla propria situazione. Ogni giorno è necessario non solo lavare per bene i piedi, asciugarli bene senza lasciare umidità tra le dita. Applicare regolarmente una crema.