Pasta sfoglia e cioccolato: questa ricetta veloce farà impazzire tutti a Natale

Fiocco di neve al cioccolato: la ricetta veloce con pasta sfoglia e nutella che profuma di feste e fa felici tutti!
Non so se capita anche a te, ma durante il periodo di Natale io non faccio altro che pensare a quale ricetta golosa posso sfornare. E la cosa che mi viene sempre incontro per soddisfare queste voglie improvvise, resta sempre la pasta sfoglia. È proprio con la sfoglia che mi vengono le idee più sfiziose da portare in tavola, come questo mitico fiocco di neve al cioccolato: facile, pratico e veloce da fare ma ti fa fare un figurone pazzesco quando lo porti in tavola pure nelle grandi occasioni.
Quello che amo di questa ricetta come puoi immaginare, è proprio la sua semplicità. Parliamo di solo rotoli di pasta sfoglia, un barattolo di nutella ed è fatta. La sfoglia fa praticamente il lavoro al posto tuo: tu devi solo spalmarla di nutella, facendo attenzione a non andare troppo vicino ai bordi, creare in poche mosse il tuo fiocco di neve e via in forno. Di certo non il classico dolce che fanno tutti, si pratico, ma basta una forma diversa e scenografica come questa per lasciare senza parole chiunque.
Fiocco di neve al cioccolato: idea sfiziosa e veloce per Natale
E dunque basta chiacchiere e prepara questa ricettina sfiziosa tanto non devi aspettare Natale per preparare questo bellissimo Fiocco di neve al cioccolato. Perciò allaccia il grembiule e preparati a goderti tutto il profumo che riempirà la cucina. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per il Fiocco di neve al cioccolato
3 rotoli di pasta sfoglia tondi
1 tuorlo più 2 cucchiai di latte per spennellare
Zucchero a velo q.b. per decorare
Come si prepara il Fiocco di neve al cioccolato
- Inizia srotolando il primo disco di pasta sfoglia e tienilo direttamente sulla carta forno. Spalma uno strato di nutella morbida, senza esagerare. (se è trotto fredda, basta scaldarla qualche secondo così si spalma meglio.) Non andare troppo vicino ai bordi mi raccomando, lascia un mezzo centimetro libero, così non fuoriesce in cottura.
- Appoggia sopra il secondo disco di sfoglia, falli combaciare bene e poi spalmaci un altro strato di nutella. Non deve essere perfetto, basta distribuirla in modo uniforme, vedrai che dopo, con la forma, non si noterà nulla.
- Chiudi con il terzo disco, allinealo bene e premi leggermente con le mani per far aderire gli strati. A questo punto prendi un bicchiere e posalo al centro. Non devi schiacciare, ti serve solo come punto di riferimento per i tagli.
- Con un coltello affilato crea prima 4 tagli a croce partendo dal bordo del bicchiere verso l’esterno. Poi taglia ancora ogni spicchio a metà, e poi di nuovo. Alla fine dovresti ottenere 16 strisce uguali. Non ti preoccupare se non sono perfette, il bello viene dopo.
- Ora prendi 2 strisce alla volta e girale verso l’esterno, una in senso orario e l’altra in senso antiorario e bastano giusto un paio di giri. È proprio in questo punto che inizi a vedere la forma del fiocco, dopodiché, procedi così con tutte le coppie fino a completare il cerchio.
- Ripiega leggermente le estremità e poi prepara il tuorlo mescolato con il latte. Spennella tutta la superficie con delicatezza e inforna a 180 gradi ventilato per 30-35 minuti. Ogni forno ha la sua personalità, quindi dagli un’occhiata verso la fine, se risulterà quindi ben dorato, asciutto ai bordi e leggermente gonfio sarà pronto per essere sfornato.
Una volta sfornato, lascialo raffreddare un po’, poi spolveralo con zucchero a velo, per una perfetta copertura bianca a prova di fiocco di neve e vedrai che successo. Con questo Fiocco di neve al cioccolato in tavola metterai davvero d’accordo tutti, anzi si innamoreranno di certo della perfetta combo tra calda pasta sfoglia e il cuore morbido e cioccolatoso di nutella, non ho dubbi. E se vuoi qualcosa di altrettanto facile e goloso, prova anche questo rotolo al cioccolato: stessa praticità e un’altra bontà che di certo conquisterà grandi e piccini. Buon appetito!