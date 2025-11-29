Pasta sfoglia e cioccolato: questa ricetta veloce farà impazzire tutti a Natale

Fiocco di neve al cioccolato con pasta sfoglia e nutella: ricetta veloce, golosa e scenografica, pronta in poco tempo e perfetta per le feste.

Non so se capita anche a te, ma durante il periodo di Natale io non faccio altro che pensare a quale ricetta golosa posso sfornare. E la cosa che mi viene sempre incontro per soddisfare queste voglie improvvise, resta sempre la pasta sfoglia. È proprio con la sfoglia che mi vengono le idee più sfiziose da portare in tavola, come questo mitico fiocco di neve al cioccolato: facile, pratico e veloce da fare ma ti fa fare un figurone pazzesco quando lo porti in tavola pure nelle grandi occasioni.

Quello che amo di questa ricetta come puoi immaginare, è proprio la sua semplicità. Parliamo di solo rotoli di pasta sfoglia, un barattolo di nutella ed è fatta. La sfoglia fa praticamente il lavoro al posto tuo: tu devi solo spalmarla di nutella, facendo attenzione a non andare troppo vicino ai bordi, creare in poche mosse il tuo fiocco di neve e via in forno. Di certo non il classico dolce che fanno tutti, si pratico, ma basta una forma diversa e scenografica come questa per lasciare senza parole chiunque.

Fiocco di neve al cioccolato: idea sfiziosa e veloce per Natale

E dunque basta chiacchiere e prepara questa ricettina sfiziosa tanto non devi aspettare Natale per preparare questo bellissimo Fiocco di neve al cioccolato. Perciò allaccia il grembiule e preparati a goderti tutto il profumo che riempirà la cucina. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Fiocco di neve al cioccolato

3 rotoli di pasta sfoglia tondi



Come si prepara il Fiocco di neve al cioccolato

Inizia srotolando il primo disco di pasta sfoglia e tienilo direttamente sulla carta forno. Spalma uno strato di nutella morbida, senza esagerare. (se è trotto fredda, basta scaldarla qualche secondo così si spalma meglio.) Non andare troppo vicino ai bordi mi raccomando, lascia un mezzo centimetro libero, così non fuoriesce in cottura. Appoggia sopra il secondo disco di sfoglia, falli combaciare bene e poi spalmaci un altro strato di nutella. Non deve essere perfetto, basta distribuirla in modo uniforme, vedrai che dopo, con la forma, non si noterà nulla. Chiudi con il terzo disco, allinealo bene e premi leggermente con le mani per far aderire gli strati. A questo punto prendi un bicchiere e posalo al centro. Non devi schiacciare, ti serve solo come punto di riferimento per i tagli. Con un coltello affilato crea prima 4 tagli a croce partendo dal bordo del bicchiere verso l’esterno. Poi taglia ancora ogni spicchio a metà, e poi di nuovo. Alla fine dovresti ottenere 16 strisce uguali. Non ti preoccupare se non sono perfette, il bello viene dopo. Ora prendi 2 strisce alla volta e girale verso l’esterno, una in senso orario e l’altra in senso antiorario e bastano giusto un paio di giri. È proprio in questo punto che inizi a vedere la forma del fiocco, dopodiché, procedi così con tutte le coppie fino a completare il cerchio. Ripiega leggermente le estremità e poi prepara il tuorlo mescolato con il latte. Spennella tutta la superficie con delicatezza e inforna a 180 gradi ventilato per 30-35 minuti. Ogni forno ha la sua personalità, quindi dagli un’occhiata verso la fine, se risulterà quindi ben dorato, asciutto ai bordi e leggermente gonfio sarà pronto per essere sfornato.

350 g circa di nutella1 tuorlo più 2 cucchiai di latte per spennellareZucchero a velo q.b. per decorare

Una volta sfornato, lascialo raffreddare un po’, poi spolveralo con zucchero a velo, per una perfetta copertura bianca a prova di fiocco di neve e vedrai che successo. Con questo Fiocco di neve al cioccolato in tavola metterai davvero d’accordo tutti, anzi si innamoreranno di certo della perfetta combo tra calda pasta sfoglia e il cuore morbido e cioccolatoso di nutella, non ho dubbi. E se vuoi qualcosa di altrettanto facile e goloso, prova anche questo rotolo al cioccolato: stessa praticità e un’altra bontà che di certo conquisterà grandi e piccini. Buon appetito!