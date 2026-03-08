Pasta ricotta e pancetta | ma quale carbonara, questa spacca

Un primo piatto cremoso, veloce e ricco di sapore: la pasta ricotta e pancetta è la soluzione ideale quando si vuole preparare qualcosa di gustoso con pochi ingredienti e in pochissimo tempo.

La pasta ricotta e pancetta è uno di quei piatti semplici che riescono sempre a mettere tutti d’accordo. Il motivo è l’equilibrio perfetto tra la delicatezza della ricotta e il gusto deciso della pancetta rosolata. Da un lato troviamo una crema morbida e avvolgente, dall’altro la pancetta che durante la cottura diventa dorata e sprigiona un profumo irresistibile. Insieme creano un condimento ricco ma allo stesso tempo equilibrato, capace di trasformare un normale piatto di pasta in una ricetta davvero appetitosa.

Preparare una pasta cremosa con ricotta e pancetta è anche molto pratico, perché richiede pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili. Questa caratteristica rende la ricetta perfetta sia per un pranzo veloce durante la settimana sia per una cena informale con amici o famiglia. Inoltre la ricotta permette di ottenere una crema naturale e delicata senza bisogno di aggiungere panna, mantenendo il piatto più leggero ma comunque molto saporito.

ingredienti della ricetta

320 g di pasta corta (penne, fusilli o rigatoni)

250 g di ricotta

150 g di pancetta a cubetti

40 g di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta

procedimento passo passo della ricetta

Per prima cosa riempire una pentola capiente con acqua, portarla a ebollizione e salarla leggermente quando inizia a bollire.

Versare la pasta e cuocerla seguendo il tempo indicato sulla confezione, mescolando ogni tanto per evitare che si attacchi.

Mentre la pasta cuoce, prendere una padella ampia e versare un cucchiaio di olio extravergine di oliva.

Aggiungere la pancetta a cubetti e farla rosolare a fuoco medio per alcuni minuti finché diventa dorata e leggermente croccante.

Nel frattempo mettere la ricotta in una ciotola e lavorarla con una forchetta per renderla più morbida e cremosa.

Aggiungere il parmigiano grattugiato, una macinata di pepe nero e qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta per ottenere una crema liscia.

Quando la pasta è pronta, scolarla conservando un po’ della sua acqua di cottura.

Trasferire la pasta direttamente nella padella con la pancetta e mescolare bene per far insaporire.

Unire la crema di ricotta e amalgamare tutto delicatamente.

Se necessario aggiungere ancora un po’ di acqua di cottura per ottenere una consistenza più cremosa e avvolgente.

Servire subito la pasta ben calda completando con una spolverata di parmigiano e un pizzico di pepe nero.

La pasta ricotta e pancetta è un piatto che conquista al primo assaggio grazie alla sua consistenza cremosa e al contrasto con la pancetta dorata. È una ricetta perfetta quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto di un buon primo piatto fatto in casa. Con pochi ingredienti e una preparazione semplice si ottiene una pasta ricca, avvolgente e sempre apprezzata, ideale da portare in tavola in ogni stagione.