Pasta frolla alla zucca, ci faccio i biscotti da paura

Profumata, morbida da lavorare e dal caratteristico colore arancione, la pasta frolla alla zucca è una preparazione perfetta per l’autunno. Si realizza con pochi ingredienti, senza uova, ed è ideale per preparare biscotti fragranti e crostate golose. Una ricetta semplice che porta nei dolci tutto il sapore della zucca. Quando arriva l’autunno, la zucca diventa protagonista anche delle preparazioni dolci. La sua polpa delicata permette di realizzare impasti particolari, naturalmente colorati e piacevolmente aromatici. La pasta frolla alla zucca senza uova è una variante della classica frolla, perfetta per chi desidera sperimentare una base diversa per biscotti e crostate. Il segreto è utilizzare la zucca cotta e frullata, evitando di aggiungere troppa umidità all’impasto. Una varietà dalla polpa compatta, come …

Profumata, morbida da lavorare e dal caratteristico colore arancione, la pasta frolla alla zucca è una preparazione perfetta per l’autunno. Si realizza con pochi ingredienti, senza uova, ed è ideale per preparare biscotti fragranti e crostate golose. Una ricetta semplice che porta nei dolci tutto il sapore della zucca.

Quando arriva l’autunno, la zucca diventa protagonista anche delle preparazioni dolci. La sua polpa delicata permette di realizzare impasti particolari, naturalmente colorati e piacevolmente aromatici. La pasta frolla alla zucca senza uova è una variante della classica frolla, perfetta per chi desidera sperimentare una base diversa per biscotti e crostate.

Il segreto è utilizzare la zucca cotta e frullata, evitando di aggiungere troppa umidità all’impasto. Una varietà dalla polpa compatta, come la Delica, permette di ottenere un colore intenso. Questa pasta frolla alla zucca facile e profumata richiede circa 25 minuti di preparazione e 30 minuti di riposo in frigorifero, oltre alla cottura della zucca.

Ingredienti per preparare la pasta frolla alla zucca

150 g di farina 00

150 g di zucca pulita, senza buccia

80 g di zucchero

50 g di burro

1 pizzico di cannella in polvere

Come preparare la pasta frolla alla zucca: il procedimento passo dopo passo

Preparare la zucca. Eliminare buccia, semi e filamenti interni. Tagliare la polpa a cubetti piccoli e regolari. Cuocere la zucca. Sistemare i cubetti in forno ventilato a 170°C per circa 20 minuti, oppure cuocerli in padella con il coperchio per lo stesso tempo, fino a renderli morbidi. Frullare la polpa. Trasferire la zucca cotta in un recipiente e frullarla con un frullatore a immersione, ottenendo una purea liscia. Lasciarla raffreddare. Preparare il composto. Versare la purea in una ciotola, aggiungere il burro ammorbidito, lo zucchero e la cannella. Mescolare accuratamente. Incorporare la farina. Aggiungere tutta la farina e lavorare con le mani fino a ottenere un impasto omogeneo, morbido e compatto. Lasciare riposare. Avvolgere il panetto nella pellicola alimentare e trasferirlo in frigorifero per almeno 30 minuti, affinché si rassodi. Stendere la frolla. Riprendere l’impasto e stenderlo con un matterello su un piano leggermente infarinato, raggiungendo lo spessore desiderato. Preparare i biscotti. Ritagliare la frolla con gli stampini e cuocere in forno ventilato preriscaldato a 180°C per circa 10-15 minuti. Preparare una crostata. In alternativa, utilizzare la frolla per rivestire uno stampo, aggiungere la farcitura desiderata e cuocere per circa 30 minuti, controllando la doratura.

Come utilizzare e conservare la pasta frolla alla zucca

La pasta frolla alla zucca per biscotti e crostate è una base versatile che si abbina perfettamente a marmellate, cioccolato e frutta secca. Per un aroma più intenso si può aggiungere altra cannella. L’impasto crudo si conserva in frigorifero per 2-3 giorni, ben avvolto nella pellicola. Una preparazione semplice e originale, ideale per realizzare dolci autunnali fatti in casa.