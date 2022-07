Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 26 luglio 2022

Si avvicinano due eventi importanti dal punto di vista astrologico – la Luna nuova in Leone e Giove retrogrado, entrambi il 28 luglio – e alcune di voi ne approfittano per fare un bilancio degli ultimi mesi. Parliamo di voi, amiche Ariete, che questo martedì lo vivete in riflessione: mettere in chiaro alcune cose vi darà una prospettiva più ampia del vostro percorso. Non è un caso che siete proprio voi il segno fortunato del giorno!

Continuate a leggere l’oroscopo di oggi martedì 26 luglio 2022 per sapere tutti i dettagli!

L’aggettivo per l’Ariete oggi è: consapevole.

Amica Ariete, oggi ti guardi indietro e non ti sembra vero di aver affrontato tutto questo: tra disturbi della sfera amorosa, imprevisti tecnici che hanno minato la tua forza e alcuni impedimenti fisici ti ritrovi a pensare che forse forse non sei così male.

Il morale non è sempre altissimo ma non sei ancora caduta nel cinismo e le stelle ci dicono che oggi proprio non se ne parla di buttarsi giù. Al contrario, sempre più spesso ti domandi se non sia il caso di salire in cattedra e tenere qualche corso di sopravvivenza. Perché no? Sai quante donne prenderebbero ispirazione dal tuo vissuto o semplicemente non si sentirebbero più sole?

La soddisfazione di guardarti allo specchio e dirti “ce l’ho fatta” è impagabile, ecco perché sei il segno fortunato di oggi!

