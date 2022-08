Oroscopo di oggi: il segno fortunato di sabato 20 agosto

La precisione è la sua caratteristica principale, ma questo sabato la Vergine riscopre desideri nascosti sottopelle. Il segno fortunato dell’oroscopo del giorno è il suo e il favore delle stelle sarà piccante al punto giusto.

Continuate a leggere l’oroscopo del giorno di oggi sabato 20 agosto 2022 per scoprire tutti i dettagli!

Vergine: un pizzico di pepe per essere al top

Dolcissima Vergine, è stato un periodo difficile sotto tanti aspetti e la famiglia di sicuro è uno di questi. I figli tolgono privacy e a lungo andare il peso di questa mancata intimità di coppia si fa sentire.

Fermi tutti però: oggi è l’inizio di un weekend letteralmente di fuoco e sì, parliamo del sesso baby! Tu e il tuo compagno avrete un momento solo per voi, liberi di sperimentare sotto le coperte quello che avete trattenuto ultimamente. Yey!

Non precludetevi l’opportunità di essere felici, domani ci ringrazierete.

