Oroscopo di oggi: il segno fortunato di giovedì 18 agosto

Il giro di boa dell’estate è giunto e per le amiche della Bilancia si tratta di un momento d’oro. Sono infatti loro il segno fortunato di questo giovedì: le stelle sono favorevoli e spronano a intraprendere strade poco battute.



Per scoprire tutti i dettagli di questo segno incredibile continuate a leggere l’oroscopo del giorno di giovedì 18 agosto 2022!

La Bilancia perde l’equilibrio e scopre la felicità

Ti piace la stabilità e adori le cose ben fatte, questo lo sappiamo amica Bilancia, ma oggi nell’aria c’è una vena di frivolezza decisamente piacevole. Come una brezza estiva si insinua nelle pieghe della tua femminilità e ti concede attimi di puro godimento.

Sarà l’amore a sovrastare tutto il resto oppure il lavoro che finalmente andrà a gonfie vele? Le stelle lasciano intravedere una possibilità in entrambi gli ambiti: starà a te scegliere su quale puntare.

