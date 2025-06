Arreda il tuo giardino con stile: scopri le offerte Jysk a cui non potrai rinunciare

Scopri i prodotti da mettere nel carrello per rinnovare il look al tuo giardino, li trovi in offerta da Jysk!

Jysk, una delle aziende leader a livello europeo e mondiale, è specializzata nel commercio di mobili per la casa e per il giardino, motivo per cui dovresti assolutamente visitare il loro sito online o uno degli store fisici presenti in quasi tutta Italia per poter dare un nuovo look alla tua abitazione. Quali sono le offerte per il giardino che trovi da Jysk?

Se hai intenzione di rifare l’ambiente esterno della tua casa, dall’azienda con radici scandinave potrai trovare innumerevoli sconti per rinnovare il giardino spendendo poco. Inoltre, puoi anche trovare una sezione “Outlet” dedicata agli articoli fuori assortimento, disponibili però a un prezzo più conveniente.

Offerte giardino Jysk, i prodotti da comprare

Per trasformare lo spazio esterno in un’oasi di relax basta davvero poco. Indipendentemente dallo spazio da occupare, da Jysk potrai trovare diverse soluzioni anche a poco prezzo.

Innanzitutto, se hai un giardino abbastanza grande non può mancare un’amaca o un dondolo. A soli 20 euro trovi la classica amaca da appendere, in alternativa puoi optare per la poltrona pensile scontata dal 37%.

Fino al 40% di sconto trovi anche i lettini da mettere in giardino, così da poter prendere il sole o riposarsi in tranquillità durante il periodo estivo. Per leggere un libro all’ombra non dimenticare di mettere un ombrello di design. Lo paghi poco meno di 50 euro e il tuo giardino in una sola mossa diventerà ancora più bello ed elegante.

Per un perfetto angolo relax non perdere le offerte dedicate alle poltrone e sgabelli da giardino. Le idee proposte da Jysk sono tante, in questo periodo puoi anche trovare diversi prodotti in offerta fino al 40% di sconto. Se, invece, preferisci comprare tutto insieme, non perdere le offerte dei set lounge per spendere poco e creare un angolo relax impeccabile.

Il set lounge 4 posti lo trovi scontato del 42%, lo paghi solamente 375 euro, invece di 649 euro, un vero e proprio affare. Per evitare di prendere un caffè con le amiche sotto il sole, è importante ripararsi dal caldo afoso dell’estate. Un gazebo potrebbe tornare molto utile, specialmente se hai intenzione di mettere un tavolo con le sedie. Da Jysk lo paghi 375 invece di 499 euro, ancora una volta puoi trovare un prodotto utile, di design e anche economico. Il modello più amato è il Nordmarka, il gazebo beige con tanto di zanzariera.

Per dare un tocco di stile in più al tuo angolo di relax, non dimenticare di posizionare qualche decorazione, come statue o piccole fontane, sparse per il giardino!