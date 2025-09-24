Incredibile offerta OVS: scoprila prima che sia troppo tardi, prodotti quasi gratis

È in corso un’interessante offerta beauty di OVS. Voglio spiegarti di cosa si tratta, così che tu possa approfittarne prima che giunga al termine: è davvero conveniente.

Se sei una beauty lover o semplicemente vuoi fare scorta dei tuoi prodotti make-up preferiti senza svuotare il portafoglio, allora non puoi assolutamente perderti la nuova offerta lanciata da OVS! Fino al 18 ottobre 2025, nei negozi OVS aderenti all’iniziativa, hai la possibilità di approfittare di una promozione davvero imperdibile: acquista due prodotti make-up e il terzo lo paghi solo un centesimo! Hai capito bene: solo 0,01€ per il terzo prodotto make-up.

Un’occasione ideale per provare nuove referenze, scoprire brand emergenti o semplicemente rifornirti dei tuoi must-have quotidiani, approfittando di un prezzo praticamente simbolico. Ora ti spiego di più in merito.

Paghi due e il terzo è praticamente gratis: l’incredibile offerta makeup OVS

La meccanica è semplice e diretta, proprio come piace a noi consumatori: scegli tre prodotti make-up a tua scelta tra quelli disponibili nei negozi OVS aderenti. Il prodotto meno caro dei tre lo pagherai solo 1 centesimo di euro. Non ci sono limiti di spesa né condizioni nascoste.

L’unica eccezione riguarda i prodotti del marchio Essence, che non rientrano nella promozione. Per il resto, puoi davvero sbizzarrirti: rossetti, mascara, fondotinta, ciprie, eyeliner, ombretti e molto altro. Che tu voglia puntare su un look naturale da tutti i giorni o osare con qualcosa di più creativo per una serata speciale, troverai sicuramente ciò che fa per te.

Vale per tutti i negozi OVS?

L’offerta è valida esclusivamente nei punti vendita OVS aderenti. Ti consigliamo quindi di verificare con il tuo negozio di fiducia se partecipa alla promozione. In molti casi, le commesse saranno già informate e troverai anche cartellonistica all’interno del punto vendita per segnalare l’iniziativa.

OVS propone una selezione molto interessante di marchi beauty, alcuni dei quali esclusivi o difficilmente reperibili in altri canali. Questa offerta può quindi essere anche un’ottima opportunità per testare nuovi prodotti senza rimpianti: con una spesa minima potresti scoprire il tuo prossimo prodotto preferito!

Le promozioni make-up tendono a riscuotere grande successo tra le clienti, soprattutto quando sono così vantaggiose. Questo significa che i prodotti più richiesti potrebbero andare rapidamente esauriti. Approfittare dell’offerta nei primi giorni ti garantirà una scelta più ampia e ti eviterà il rischio di trovare gli scaffali vuoti. Inoltre, questa è l’occasione perfetta anche per iniziare a pensare a piccoli regali, magari in vista di compleanni, ricorrenze o anche semplicemente per coccolare un’amica appassionata di make-up. Spendendo poco, potrai fare un pensiero davvero gradito.

Non perdere tempo: corri da OVS e approfitta dell’incredibile promozione make-up! Acquista 2 prodotti e ricevi il terzo a solo 1 centesimo. Ricorda che l’offerta è valida fino al 18 ottobre 2025, solo nei punti vendita aderenti e con esclusione dei prodotti Essence.