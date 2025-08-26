Tutti parlano della nuova collezione di KIKO: qual è e quali sono i migliori prodotti

KIKO è uno dei marchi makeup più affermati e apprezzati. Ne abbiamo infatti scritto diverse volte sulle nostre pagine. Stavolta, però, non parliamo di offerte ma di una nuova collezione.

Immagina di poter indossare non solo un trucco, ma una vera e propria esperienza luminosa, capace di trasformare ogni tuo gesto in un gioco di luce.

È quello che promette la nuova collezione Lumiverse di KIKO MILANO, un universo di makeup, skincare e accessori che mescola reale e galattico, texture innovative e colori olografici. Qui la bellezza non ha confini: ogni prodotto riflette la tua luce, esaltando la tua unicità e permettendoti di vivere la tua glow era in tutta la sua brillantezza.

Il concept della nuova collezione KIKO

Il concept di Lumiverse si fonda su formule performanti, resistenti all’acqua e a lunga durata, capaci di accompagnarti durante tutta la giornata senza perdere intensità.

I finish metallici e i colori cangianti trasformano ogni prodotto in un piccolo gioiello per la pelle, mentre il packaging futuristico, con forme fluide e dettagli olografici, rende ogni applicazione un rito di bellezza, quasi una danza tra bagliori infiniti.

I migliori prodotti Lumiverse KIKO

La collezione Lumiverse permette di uniformare l’incarnato con Glow Beyond Serum&Foundation, applicabile con la punta specifica del pennello in collezione per un risultato impeccabile.

Per scolpire i volumi del viso, il bronzer Matchy Matchy Sculpt&Bronze è un alleato versatile: basta applicarlo e sfumarlo delicatamente per ottenere un contour naturale ma luminoso.

Il tocco finale? Glowmelt Blush e Sparkle Catcher Highlighter, da stendere sugli zigomi, sulla punta del naso, sulla fronte e sul mento, per un effetto radioso che cattura la luce da ogni angolo.

Per lo sguardo, Lumiverse regala vere magie spaziali. Water Eyeshadow Limited Edition dona alla palpebra un colore vibrante, da sfumare verso l’esterno per creare un effetto allungato e leggermente appuntito.

Al centro della palpebra, il My Holo Crush Liquid Eyeshadow aggiunge dimensione e luminosità, mentre il compatto omonimo completa il look con un finish multidimensionale e brillante, perfetto per catturare ogni riflesso di luce.

L’eyeliner Sparkle Blitz sottolinea delicatamente la rima inferiore, mentre il Infinite Retouches F-Lashes Mascara permette ritocchi infiniti, mantenendo le ciglia morbide e voluminose.

Le labbra diventano protagoniste con Step Outside Lipliner e Metal Majesty Lipstick, completate dal My Holo Crush Lipgloss&Coat, che aggiunge un tocco glow galattico irresistibile.

Per le mani, Nail Lacquer 43 regala una manicure out-of-the-universe, perfetta per chi ama coordinare ogni dettaglio del look.

Insomma: questa è l’ultima collezione di KIKO, che in molte hanno deciso di provare. Se invece sei interessata a prodotti più “vecchi”, ecco le 3 migliori offerte makeup KIKO di agosto.