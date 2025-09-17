Notino lancia l’eau de toilette unisex che tutti vogliono provare

Gli eau de toilette unisex nascono proprio da questo desiderio: liberarsi dalle divisioni troppo nette e diventare compagni di viaggio trasversali, adatti a ogni personalità e a ogni momento della giornata. Non è solo una questione di marketing, ma un cambiamento culturale che porta il profumo a essere uno strumento di espressione pura, senza vincoli.

Lo dimostrano i lanci più recenti, dove le fragranze non parlano di genere, ma di emozioni, atmosfere e piccoli rituali quotidiani che ognuno può fare propri. Notino intercetta questo spirito e lo trasforma in una proposta concreta, selezionando eau de toilette unisex che uniscono qualità e carattere.

Calvin Klein, Floris e Oriflame sono tre esempi perfetti per capire quanto sia variegato il mondo delle fragranze universali. Dal fascino metropolitano e introspettivo di CK Be, alla freschezza raffinata di Limes, fino all’energia immediata di Glacier Rock, il linguaggio comune è sempre la libertà. Una libertà che profuma di autenticità e che accompagna con leggerezza sia chi ama i classici senza tempo sia chi preferisce sperimentare.

Calvin Klein CK Be: il profumo iconico che invita a essere se stessi

La prima fragranza che spicca in questa selezione è CK Be di Calvin Klein, un profumo che ha fatto storia e continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un’essenza leggera ma dal carattere deciso. Creato negli anni ’90, mantiene intatto il suo fascino minimalista, con quel flacone nero opaco che racchiude note di bergamotto e mandarino, lavanda e menta, fino a un fondo caldo di muschio e legni.

È un invito a non complicarsi la vita, a vivere la propria unicità senza bisogno di apparire. Una scelta che oggi più che mai risuona attuale, soprattutto per chi ama i profumi che accompagnano senza sovrastare.

Floris Limes: freschezza agrumata senza tempo

Dalla grinta urbana passiamo alla raffinatezza quasi aristocratica di Floris Limes, una fragranza che racconta un’altra faccia del concetto di unisex. Qui la freschezza agrumata del limone di Costa d’Amalfi incontra la delicatezza di fiori come il tiglio e il mughetto, con un fondo di muschio che mantiene l’equilibrio tra energia e profondità.

Ha quella leggerezza sofisticata che non ha tempo, capace di adattarsi a chiunque senza mai risultare banale. Forse proprio per questo continua a essere una delle scelte più amate da chi cerca un profumo versatile ma con una personalità ben definita.

Oriflame Glacier Rock: energia e leggerezza quotidiana

Poi c’è Oriflame Glacier Rock, che porta con sé una vitalità immediata, quasi esplosiva. Il nome già dice tutto: freschezza, energia e una spinta dinamica che sembra pensata per accompagnare chi ama vivere in movimento. Le note di mela verde e cetriolo, unite al guaranà, regalano una sferzata di brio, mentre il fondo con muschio e fave di tonka assicura quella sensazione di equilibrio che serve per non risultare troppo effimero.

È la scelta ideale per chi vuole un profumo quotidiano, leggero, che trasmetta positività fin dal primo spruzzo. Una fragranza che, pur nella sua semplicità, diventa simbolo di un ottimismo contagioso.

Ciò che accomuna queste tre fragranze è l’idea che il profumo non debba essere relegato a un solo genere o a una sola occasione. In fondo, scegliere un eau de toilette unisex significa anche liberarsi di un certo peso sociale. Che sia la spruzzata veloce al mattino prima di uscire, o il tocco in più prima di una serata, questi profumi diventano parte di una narrazione personale, unica per ciascuno.

Notino, con la sua proposta, rende accessibile questa esperienza, offrendo fragranze che sanno parlare a tutti senza perdere in qualità e in carattere. E questo, nel mondo dei profumi, è forse il lusso più grande.